توقيف ثلاثة أشخاص في بوداي البقاعية بتهمة القتل

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

” فجر تاريخ 2/7/2017 ونتيجة للرصد والتعقب، تمكنت قوة من مفرزة بعلبك القضائية في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف ثلاثة أشخاص، في بلدة بوداي البقاعية، وذلك لإقدامهم بتاريخ 21/8/2016 على قتل المغدور علي تركي درة، في محلة الصوانية نتيجة خلافات ثأرية، وهم كل من:

– ع. ك. (مواليد عام 1998، لبناني)

– ح. ك. (مواليد عام 1998، لبناني)

– ع. ك. (موليد عام 1998, لبناني)

وضبطت بحوزتهم بندقية “كلاشنكوف” ومسدس حربي، كما تبين أن الموقوفين الأول والثاني، مطلوبان للقضاء بجرائم سرقة ومحاولة قتل.

وأثناء تكبيل الأخير بالأصفاد، حاول مقاومة عملية التوقيف من خلال الإمساك بسلاح الرتيب الأميري، ما أدى الى انطلاق عيار ناري من البندقية أصاب قدم الموقوف، فتم نقله الى إحدى المستشفيات للمعالجة.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.

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المصدر : NBN