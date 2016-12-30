توقيف شخصين لقيامها بعدة عمليات سلب بقوة السلاح في مدينة طرابلس

صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة

البلاغ التالي:

حصلت في الآونة الاخيرة عدة عمليات سلب بقوة السلاح قام بها اشخاص مجهولون على متن دراجات نارية طالت العديد من المحلات التجارية في مدينة طرابلس.

بتاريخي 27و28/12/2016 وفي محلة القبة، ونتيجة للمتابعة والرصد، تمكنت قوة من مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي من توقيف كل من:

أ. ب. (مواليد عام 1986، لبناني)

ر. ق. (مواليد عام 1999، لبناني)

وضبط بحوزتهما الدراجتان الناريتان المستخدمتان في عمليات السلب، وتم حجزهما.

بالتحقيق معهما، اعترفا بإقدامهما على متن الدراجتين الناريتين على القيام بالعديد من عمليات السلب بقوة السلاح (مسدس، سكين) في مدينة طرابلس، كما تبين ان الموقوف الاول من اصحاب السوابق.

وقد تعرف عليهما عدد من الاشخاص الذين وقعوا ضحية أعمالهما واتخذوا صفة الادعاء الشخصي ضدهما.

التحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص.

print

المصدر : NBN