توقيف شخص بجرم تزوير واحتيال في المريجة

صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:

بناءً على شكوى مقدّمة إلى فصيلة المريجة في وحدة الدرك الإقليمي، من المواطن ع. ت. _ وهو مالك مؤسسة لبيع الأعشاب الصناعية (غازون) في بلدة طلّوسة الجنوبية _ ضدّ شخصَين مجهولَين بجرم انتحال أسماء وهمية وشراء بضاعة منه بتاريخ 6/1/2017، بقيمة /33/ ألف دولار أميركي ، وذلك بواسطة شيك مصرفي مزوّر، كما تبيّن للمدّعي بأن أرقام الهواتف الخلويّة التي زوّده بها الفاعلان، قد استعملت فقط لإتمام عملية الاحتيال، وقد أصبحت خارج التغطية في اليوم التالي.

نتيجةً للتحريات والاستقصاءات المكثّفة، تمكن عناصر الفصيلة المذكورة من معرفة هوية الفاعلَين، وتوقيف أحدهما، ويدعى:

أ. ح. (مواليد عام 1990، لبناني) بالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه، وأنه قام بفعلته بالإشتراك مع المدعو ح. ج. (مواليد عام 1989، لبناني)، الذي تعرّف عليه داخل السجن، واتّفقا على القيام بهذه العملية بعد خروجهما من السجن (خرجا منذ حوالي شهرين). كما اعترف بأنهما باعا البضاعة في منطقة زغرتا.

تم توقيفه وأحيل إلى القضاء المختص، والبحث مستمر لتوقيف شريكه المتواري عن الأنظار، والذي عُمِّم بلاغ بحث وتحرٍ بحقه.

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المصدر : NBN