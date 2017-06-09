توقيف عصابة ترويج مخدرات وضبط عملات مزورة في الشويفات

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أنه:

“بناءً على معلومات توافرت لدى قسم المباحث الجنائية الإقليمية في وحدة الشرطة القضائية، حول تأليف أشخاص شبكة لترويج المخدرات والعملات المزيفة في مدينة الشويفات والضاحية الجنوبية، ويتردّدون إلى إحدى الشقق السكنية في محلة التيرو- الشويفات.

نتيجة للتحريات المكثّفة وعمليات الرصد التي قام بها عناصر مفرزة بعبدا القضائية، تمكنت فجر اليوم 8/6/2017 من توقيف اثنين من أفراد هذه الشبكة بعد مداهمة الشقة المذكورة، وهما: ع. ح. (مواليد عام 1985، لبناني) ، ع. ز. (مواليد عام 1997، لبناني)

ضُبطَ داخل الشقة مبالغ من العملات المزيّفة وكميّة كبيرة من المخدرات، من أنواع مختلفة، موضّبة داخل حقائب سفر وعلب بلاستيكية، وهي على الشكل التالي:/37.835/ كلغ. حشيشة ، /1.215/ كلغ. كوكايين، /275/غ. باز كوكايين، /3.375/ كلغ. ماريجوانا، /1.950/ كلغ. سيلفيا، /345/ غ. هيرويين، /2.960/ كلغ. حبوب مخدّرة ملونة مختلفة. وكميات كبيرة من الأدوية والحبوب المخدرة من أنواع مختلفة (سيمو، كيتامين، كاريزول، ترامادول، بنزاكسول، ريفوتريل) وميزان حسّاس. إضافة الى 500 $ مزيفين، 3.220.000 ل. ل. من العملة المزيفة.

إضافةً إلى ضبط دراجة آلية مسروقة وقنبلة يدوية ومسدس حربي نوع هريستال عيار /9/ ملم. مع ثلاثة مخازن، وهاتف خلوي عدد /6/ وجهاز لاسلكي عدد/2/ وشيك مصرفي مسروق عدد /2/ والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.”

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المصدر : قوى الامن الداخلي