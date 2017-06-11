توقيف 18 شخصا بشبهة الإنتماء لتنظيم “داعش” في مدينة إسطنبول

أوقفت السلطات التركية في مدينة إسطنبول 18 شخصاً للاشتباه في انتمائهم إلى تنظيم “داعش” الإرهابي.

وأجرت فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول، 19 حملة مداهمة متزامنة في 11 منطقة مختلفة بالمدينة.

وأوضحت المصادر الأمنية لوكالة “الاناضول” التركية أنّ “الأشخاص الموقوفين كانوا ضمن صفوف التنظيم الإرهابي في سوريا سابقاً، وهم الآن يواصلون أنشطتهم لصالح داعش من إسطنبول”، مشيرةً إل أنه “خلال تفتيش منازل الموقوفين، عثرت فرق مكافحة الإرهاب على العديد من الوثائق التنظيمية والرقمية، ومطبوعات عائدة لداعش، وبندقية و35 طلقة”.

وأشارت إلى أن “فرق مكافحة الإرهاب اقتادت الموقوفين إلى مقر مديرية أمن إسطنبول، لإكمال الإجراءات اللازمة بحقهم”.

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المصدر : وكالات