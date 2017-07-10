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توقيف 18 عاملة أجنبية بتهم الاخلال بالأداب العامة والإقامة بطريقة غير شرعية

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
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توقيف 18 عاملة أجنبية بتهم الاخلال بالأداب العامة والإقامة بطريقة غير شرعية

اعلنت بلدية الغبيري، في بيان، ان قوة تابعة للأمن العام اللبناني قامت بالتنسيق الميداني مع البلدية بدهم شقق عدة ضمن أحد المراكز التجارية الواقعة في الغبيري – حي الجامع، وفي المحصلة تم إلقاء القبض على 18 عاملة أجنبية، 15 من الجنسية الأثيوبية وثلاثة من الجنسية السريلانكية، بتهم مختلفة، إخلال بالآداب العامة أو الإقامة بطريقة غير شرعية. وستواصل البلدية تنسيقها مع جهازالأمن العام والقوى الأمنية الأخرى لقمع أي مخالفات أو تجاوزات مشابهة.
وفي هذا السياق، ثمن مجلس بلدية الغبيري التعاون القائم مع جهاز الأمن العام، لافتا إلى أن “إنشاء مركز له في البلدة سيسهم في المزيد من الخدمات الإدارية والأمنية والاجتماعية”.

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المصدر : وكالات

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