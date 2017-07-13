توقيف 44 شخصا في عمليات أمنية متزامنة بعدة ولايات في إسطنبول

أعلن والي إسطنبول واصب شاهين عن “توقيف 44 شخصا في عمليات أمنية متزامنة بعدة ولايات، بينهم إرهابيان ساهما في هجومين سابقين بإسطنبول”، موضحاً أن “قوات الأمن نفذت عمليات متزامنة في العاصمة أنقرة، وإسطنبول، وديار بكر، وهكاري، وقوجة علي، عقب ورود معلومات حول تخطيط إرهابيين للقيام بعمليات تثير الضجة”.

ولفت إلى أنه “جرى توقيف 44 شخصا خلال العمليات الأمنية، وتبين من التحقيقات أن أحدهما من مخططي هجوم ملعب فودافون أرينا، والثاني من مخططي تفجير وزنجيلر بإسطنبول”، مشيراً إلى “ضبط 13 قطعة سلاح، وبندقيتي صيد، و161 كغ متفجرات، ووثائق”.

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المصدر : وكالات