تونس .. اعتقال خلية إرهابية على علاقة بمنفذ عملية برلين الإرهابية

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، السبت 24 ديسمبر/كانون الأول، القبض على خلية إرهابية من 3 أشخاص على علاقة بالإرهابي، أنيس العامري.

وقالت الوزارة في بلاغ لها: “إثر توفر معلومات لدى إدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة وبالتنسيق مع فرقة الأبحاث والتفتيش بفوشانة، ولاية بن عروس، تم القبض على خلية إرهابية من 3 عناصر تتراوح أعمارهم بين 18 و27 سنة، تنشط بين فوشانة ومعتمدية الوسلاتية، ولاية القيروان، على علاقة بالإرهابي أنيس العامري مرتكب عملية الدهس في برلين”.

وتبين أن أحد أفراد الخلية هو إبن شقيقة العامري الذي بالتحقي معه إعترف أنه يتواصل مع خاله عبر تطبيق “تلغرام” للإفلات من المراقبة الأمنية بإعتباره مشفر وسري، حيث استقطبه لتبني الفكر التكفيري وطلب منه مبايعة تنظيم “داعش” الإرهابي.

كما قام بتسجيل نص المبايعة وارسالها إلى الإرهابي المذكور في ألمانيا عبر التطبيق المذكور، واعترف بأن هذا الأخير أرسل له مبالغ مالية لمساعدته على الإلتحاق به والإنضمام إلى كتيبة “أبو الولاء” في ألمانيا.

print

المصدر : NBN