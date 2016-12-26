تونس تضبط خلية تتواصل مع “داعش” عبر تليغرام

قالت وزراة الداخلية التونسية، الاثنين، إن فرقة من الحرس الوطني ضبطت خلية إرهابية من ثلاثة أفراد، من بينهم فتاة، في شمال البلاد.

وأضافت الداخلية أن المتهمين عمدوا إلى التواصل مع “تنظيم داعش وإرهابيين” عبر تطبيق “تليغرام” للمحادثة.

وقال بيان للوزارة إن فرقة الأبحاث والتفتيش في محافظة جندوبة شمال غربي البلاد، ضبطت الخلية في حي الزهوة.

وذكر البيان إن أعمار المشتبه فيهم تتراوح ما بين 25 و28 عاما، مشيرا إلى أن المجموعة اعترفت بتواصلها عبر تطبيق تليغرام مع عناصر إرهابية.

وأوضح أن أعضاء الخلية تواصلوا مع متشددين متحصنين بجبال محافظتي جندوبة والكاف، وآخرين ينتمون لداعش في سوريا وليبيا.

كما عثرت السلطات على صور، في هواتفهم، تمجد العمليات الإرهابية التي استهدفت القوات الأمنية في تونس.

وكشف البيان أن الفتاة المنخرطة في الخلية اعترفت باستقطاب الفتيات من أجل تبني الفكر التكفيري والالتحاق بالعناصر الإرهابية المتحصنة في الجبال.

وقررت النيابة العامة التحفظ على المشتبه بهم، وإحالتهم إلى القضاء “للاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي”.

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المصدر : سكاي نيوز