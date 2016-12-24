“تويتر” تختبر ميزة لإرسال إشعارات بالأخبار العاجلة

بدأت شركة “تويتر” اختبار ميزة جديدة لإرسال إشعارات بالأخبار العاجلة لمستخدميها، وذلك في إطار مساعيها للتحول من منصة للتواصل الاجتماعي إلى منصة إخبارية.

وبعد أن فشل موقع التدوين المصغر في إقناع المستخدمين بأنه شبكة اجتماعية، ومع كثرة استخدامها من قبل الإعلاميين والمشاهير، تحاول “تويتر” الترويج لنفسها على أنها منصة إخبارية، حتى إنها قامت في وقت سابق من العام الحالي بتغيير فئتها على متجر آب ستور من “التواصل الاجتماعي” إلى “الأخبار”.

وبعد حادثة هجوم الشاحنة على أحد أسواق عيد الميلاد في العاصمة الألمانية برلين، أرسلت “تويتر” لعدد من المستخدمين إشعاراً بالخبر العاجل مع رابط يأخذهم إلى تبويب “اللحظات”، حيث يمكنهم الاستزادة من خلال المزيد من الروابط التي تتحدث عن الخبر. كما قامت الشركة بالأمر ذاته عند توفي الزعيم الكوبي فيدل كاسترو قبل نحو شهر.

ونقل موقع بز فيد BuzzFeed الإخباري عن متحدث باسم “تويتر” تأكيده أن الشركة ترسل إشعارات بالأخبار العاجلة كجزء من اختبار أكبر لتنبيه المستخدمين إلى المحتوى اللحظي الذي يظهر على المنصة. وتستخدم “تويتر” خوارزمية خاصة لتحديد من يحصل على إخطار بشأن ما يحدث من مواضيع.

يُشار إلى أن الاختبار الجديد يأتي بالتزامن مع إعلان “تويتر” عن تحديثها لنتائج البحث وتخليها عن طريقة الترتيب الزمني العكسي واعتمادها على إظهار التغريدات ضمن نتائج البحث على أساس أهميتها بدلاً من زمن نشرها.

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المصدر : NBN