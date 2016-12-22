تويتر سيتحول لمنصة إخبارية !

بدأ موقع تويتر اختبار ميزة جديدة لإرسال إشعارات بالأخبار العاجلة لمستخدميه، وذلك في إطار مساعيه للتحول من منصة للتواصل الاجتماعي إلى منصة إخبارية.

وبعد أن فشل موقع التدوين المصغر من إقناع المستخدمين بأنه شبكة اجتماعية، ومع كثرة استخدامها من قبل الإعلاميين والمشاهير، يحاول تويتر الترويج لنفسه على أنه منصة إخبارية، حتى إنه قامت في وقت سابق من العام الحال بتغيير فئته على متجر آب ستور من “التواصل الاجتماعي” إلى “الأخبار”.

وبعد حادثة هجوم الشاحنة على أحد أسواق عيد الميلاد في العاصمة الألمانية برلين، أرسل تويتر لعدد من المستخدمين إشعاراً بالخبر العاجل مع رابط يأخذهم إلى تبويب “اللحظات”، حيث يمكنهم الاستزادة من خلال المزيد من الروابط التي تتحدث عن الخبر. كما قام الموقع بالأمر ذاته عند توفي الزعيم الكوبي فيدل كاسترو قبل نحو شهر.

ونقل موقع “بازفيد” الإخباري عن متحدث باسم تويتر تأكيده أن الشركة ترسل إشعارات بالأخبار العاجلة كجزء من اختبار أكبر لتنبيه المستخدمين إلى المحتوى اللحظي الذي يظهر على المنصة. وتستخدم تويتر خوارزمية خاصة لتحديد من يحصل على إخطار بشأن ما يحدث من مواضيع.

يُشار

إلى أن الاختبار الجديد يأتي بالتزمن مع إعلان تويتر عن تحديثه لنتائج البحث وتخليه عن طريقة الترتيب الزمني العكسي واعتمادها على إظهار التغريدات ضمن نتائج البحث على أساس أهميتها بدلًا من زمن نشرها.

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المصدر : وكالات