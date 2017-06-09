تيلرسون: قطر لديها تاريخ في دعم الجماعات المتطرفة وعليها تغيير ذلك

لفت وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إلى ان “واشنطن تؤكد دعمها لجهود هزيمة الارهابي”، داعياً قطر إلى التحلي بالمسؤولية وندعم جهود امير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح في حل ازمة قطر”.

وفي مؤتمر صحفي له، أشار تيلرسون إلى أن “هناك نقص في الغذاء في قطر جراء الحصار”، داعياً إلى “الهدوء والحوار لحل الأزمة مع قطر ودول الخليج أقوى عدما تعمل معا”.

وأكد أن “قطر لديها تاريخ في دعم الجماعات المتطرفة وعليها تغيير ذلك”، داعياً السلطات القطرية إلى “تحمل المسؤولية ولها تاريخ في دعم جماعات تمارس العنف، كما ندعو لإيجاد حل سياسي بشأن الأزمة مع قطر”.

وكشف عن ان “الأزمة الخليجية تعرقل التجارة الأميركية والأعمال العسكرية الأميركية بشأن الحرب على تنظيم “داعش” الارهابي”.

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المصدر : وكالات