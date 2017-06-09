  • search
970×90
970×90
970×90
970×90
الأخبار
Home
الأخبار

تيلرسون: قطر لديها تاريخ في دعم الجماعات المتطرفة وعليها تغيير ذلك

Posted by
تاريخ:
مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, دولي, شريط الأخبار, عربي, يحدث الان
اترك تعليقا
24 Views
تيلرسون: قطر لديها تاريخ في دعم الجماعات المتطرفة وعليها تغيير ذلك

لفت وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إلى ان “واشنطن تؤكد دعمها لجهود هزيمة الارهابي”، داعياً قطر إلى التحلي بالمسؤولية وندعم جهود امير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح في حل ازمة قطر”.

وفي مؤتمر صحفي له، أشار تيلرسون إلى أن “هناك نقص في الغذاء في قطر جراء الحصار”، داعياً إلى “الهدوء والحوار لحل الأزمة مع قطر ودول الخليج أقوى عدما تعمل معا”.

وأكد أن “قطر لديها تاريخ في دعم الجماعات المتطرفة وعليها تغيير ذلك”، داعياً السلطات القطرية إلى “تحمل المسؤولية ولها تاريخ في دعم جماعات تمارس العنف، كما ندعو لإيجاد حل سياسي بشأن الأزمة مع قطر”.

وكشف عن ان “الأزمة الخليجية تعرقل التجارة الأميركية والأعمال العسكرية الأميركية بشأن الحرب على تنظيم “داعش” الارهابي”.

print
المصدر : وكالات

Tags:

ذات صله

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

} } //end class