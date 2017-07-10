تيلرسون يعلن عن بدء استعادة الثقة في العلاقات مع تركيا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أن واشنطن وأنقرة بدأتا استعادة الثقة في العلاقات بين البلدين، معربا عن أمله في تحسين العلاقات الأمريكية التركية.

وقال تيلرسون في كلمة ألقاها أمام الدبلوماسيين الأمريكيين المعتمدين في تركيا، إنه التقى منذ توليه منصب الوزير مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ثلاث مرات، مشيرا إلى أن أجواء المباحثات كانت أفضل في كل مرة عن سابقاتها.

كما أشار الوزير إلى أنه رغم بقاء تحديات معينة، فقد قام الجانبان بخطوات لاستئناف العلاقات.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا تشهد توترا في الفترة الأخيرة بسبب موقف واشنطن من دعم أكراد سوريا وكذلك رفضها ترحيل الداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه تركيا بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

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المصدر : وكالات