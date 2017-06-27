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تيلرسون يلتقي نظيره القطري اليوم في واشنطن

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تيلرسون يلتقي نظيره القطري اليوم في واشنطن
يستقبل وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون اليوم نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في واشنطن، على خلفية الأزمة القائمة بين قطر من جهة والسعودية وحلفائها من جهة أخرى.
 
ويعقد اللقاء بين تيلرسون وبن عبد الرحمن في وزارة الخارجية في وقت يحاول الوزير الأميركي دفع الأطراف إلى خفض حدة التوتر، بعدما رفضت الدوحة السبت قائمة مطالب قدمتها السعودية والبحرين والإمارات ومصر مقابل انهاء المقاطعة الدبلوماسية والتجارية المفروضة عليها منذ نحو ثلاثة اسابيع، ونددت بـ”الحصار” المفروض عليها باعتباره “غير شرعي”.
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المصدر : وكالات

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