تُربّي ثُعباناً.. فعلق في أذنها!

نقلت فتاة اميركية الى المستشفى للتخلص من ثعبان صغير علق في شحمة اذنها، بحسب ما نقلت وسائل اعلام محلية.

وقالت الفتاة البالغة من العمر 17 عاما والمقيمة في بورتلاند في ولاية اوريغون شمال غرب البلاد انها كانت تلتقط صورة وهي تحمل الثعبان الذي تربيه في منزلها فانزلق في الحلق الذي تضعه في شحمة اذنها وعلق.

واضافت “اصبت بالصدمة، وصرت ارتجف”، ثم اتصلت باجهزة الطوارئ بعدما حاولت سدى معالجة الامر بنفسها.

ووصل عناصر الاسعاف الى منزلها، لكنهم لم يتمكنوا من سحب الثعبان، فنقلوها الى المستشفى حيث تمكن الاطباء من اخراجه باستخدام زيوت.

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المصدر : أ ف ب