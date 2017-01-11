ثلاثة ملايين بيضة بطريقها إلى كوريا الجنوبية

قال مسؤول بوزارة الزراعة الكورية إن أول دفعة من البيض الطازج من الولايات المتحدة ستصل إلى سيول السبت، لتخفيف نقص البيض في البلاد الناجم عن أسوأ تفش لإنفلونزا الطيور في كوريا الجنوبية.

وقال مصدران في صناعة البيض على اطلاع بالأمر، إن كلا من شركة كوريا للطيران وشركة طيران آسيانا الرئيسيتين في البلاد، ستنقل مئة طن من البيض بإجمالي 2.98 مليون بيضة. وأكد ذلك متحدث باسم كل من الشركتين.

وهذه هي أول واردات بيض طازج من الولايات المتحدة إلى كوريا الجنوبية، وأول واردات بيض طازج منذ عام 1999.

وسيجري توزيع البيض الأميركي على متاجر البقالة والمتاجر الكبرى قبل عطلة رأس السنة القمرية بنهاية الشهر الجاري.

وتأتي هذه الشحنة بعد إعلان إجراءات الأسبوع الماضي لجلب البيض إلى كوريا الجنوبية من الخارج للتغلب على نقص البيض في البلاد.

وقال مصدر من صناعة تربية الدواجن إن 200 طن إضافية ستنقلها طائرتان تابعتان لشركة كوريا للطيران الأسبوع المقبل، مضيفا أن مستوردي البيض الكوريين يسعون أيضا لجلب البيض من إسبانيا.

ومنذ تأكيد أول تفش لانفلونزا الطيور في نوفمبر من العام الماضي، أعدمت كوريا الجنوبية، رابع أكبر اقتصاد في آسيا، أكثر من 31 مليون طائر، خاصة الدواجن المنتجة للبيض، وهو رقم قياسي سبب زيادة حادة في أسعار البيض.

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المصدر : وكالات