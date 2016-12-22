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ثلج في الصحراء !

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مصنف: الأخبار, منوعات, منوعات الرئيسية, يحدث الان
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ثلج في الصحراء !

التقط مصور هاو صورا نادرة وجميلة للهطول الأول للثلوج في الصحراء الكبرى منذ حوالي 40 عاما.
وقام المصور كريم بوشتاتا بتصوير مشاهد مذهلة لهطول الثلوج في بلدة جزائرية صغيرة من منطقة عين الصفرا، والتي تقع في جبال الأطلس على الحافة الشمالية للصحراء الكبرى.
وتبين الصور وجود طبقة رقيقة من الثلوج على الكثبان الرملية العميقة برتقالية اللون، حيث بقيت لمدة يوم واحد، وفقا لـ بوشتاتا.
ويقال أن آخر مرة شوهدت فيها الثلوج في عين الصفرا في عام 1979، وذلك عندما تسببت عاصفة ثلجية دامت حوالي النصف ساعة، بتوقف حركة المرور.

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المصدر : روسيا اليوم

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