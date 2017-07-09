جابر خلال احتفال في كفرفيلا: لأهمية التركيز على رعاية المسن

اشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ياسين جابر إلى ان “الامن الذي تمتع به الجنوب منذ 11 سنة حتى اليوم نراه ونلمسه من خلال التطور والنمو والازدهار الذي يحصل في منطقتي النبطية واقليم التفاح والشكر لمن ساهم بتأمين هذه الاجواء الامنية والذين يحققون انجازات وانتصارات على الارهاب ويحمون الوطن وشعبه”.

وفي كلمة له خلال احتفال في بلدة كفرفيلا في اقليم التفاح لفت جابر إلى أن ” نحن اليوم في المجلس النيابي ندرس قانون جديد للامركزية الادارية ، وسمعتم بأجتماع الخميس الذي عقد في القصر الجمهوري وأحد مواضيع النقاش كان اللامركزية ومن أسسها ان تقوم السلطات المحلية بدور في المواضيع التربوية والاجتماعية والانمائية .. وهذا المشروع “واحة علي حجازي لرعاية المسنين” أعتبره مثلا يحتذى لهذا التعاون الذي يمكن ان يقوم بين السلطات المحلية ممثلة اليوم باتحاد بلديات اقليم التفاح وبين المجتمع الاهلي ممثلا بجمعية التخصص والتوجيه العلمي ، وعلينا تعميم هذا النموذج على الجنوب وفي كل لبنان ايضا “، وشدد النائب جابر على أهمية التركيز على رعاية المسن … هؤلاء المسنون هم أهلنا واباؤنا ونور عيوننا من هنا أشد على يد العاملين والمتطوعين في الواحة وأهنئهم على هذا الانجاز “

كما توجه جابر بالشكر لاتحاد بلديات اقليم التفاح الذي بذل مجهود لانجاح هذا المشروع .. واختتم بالقول “الشكر لمن أطلق الفكرة في الاساس المحسن الكبير علي حجازي الذي قدم هذا الصرح بيتا لكل المسنين وليس بيتا خاصا به ونتذكر ان ما ينفع الناس يمكث في الارض.”

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المصدر : وكالات