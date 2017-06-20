جامعة الدول العربية تدين الهجوم الإرهابي في لندن

دانت جامعة الدول العربية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مصلين قرب مسجد فينسبري بارك، شمال لندن فجر الاثنين 19 حزيران، وخلف قتيلا و8 جرحى.

وأكد الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، أهمية تحرك المجتمع الدولي لاتخاذ المزيد من الإجراءات التنسيقية العاجلة من أجل توحيد الجهود والإجراءات الخاصة بمكافحة الإرهاب والتطرف وما يرتبط بذلك من مظاهر للتطرف الديني على غرار ظاهرة الإسلاموفوبيا.

ويأتي هذا الهجوم بعد سلسلة هجمات دامية شهدتها بريطانيا مؤخرا، حيث قتل 8 أشخاص وأصيب 50 آخرون في الثالث من يونيو/حزيران عندما دهس متشددون المارة على جسر لندن وطعنوا أشخاصا في مطاعم وحانات مجاورة.

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المصدر : روسيا اليوم