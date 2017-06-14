جاويش أوغلو يزور قطر لبحث الأزمة الخليجية: سنقدم المقترحات لحل المشكلة

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اعتزامه زيارة قطر والانتقال منها إلى السعودية إذا أمكن ذلك.

و خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الليلة الماضية في أنقرة، مع وزير العلاقات الخارجية لجمهورية بوروندي، آلان ايمه نياميتو، اشار الى ان الأزمة الخليجية التي نجمت عن عقوبات بعض الدول العربية تجاه دولة قطر ليست بالمشكلة التي يستعصي حلها.

ولفت الى ان “الإعلان عن القرارات التي استهدفت احتياجات الناس الأساسية، في رمضان أزعج الجميع بغض النظر عن تطبيقها”، موضحا “اننا نقدم المقترحات لحل المشكلة الراهنة، ولكن يجب أن نرى خلفية الاتهامات الموجهة ضد قطر بشكل كامل”.

وأوضح أن “أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، زار الدول الأربع المعنية بالازمة وأبلغها تمنياته الطيبة، إلا أننا لم نرَ أي مقترح ملموس أو وسيلة تتعلق بكيفية حل الأزمة”.

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المصدر : وكالات