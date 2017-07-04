جرافة تابعة للعدو مهّد الطريق الترابي المحاذي للسياج الحدودي

جرافة تابعة للعدو من نوع “بوكلين” عملت على تمهيد الطريق الترابي المحاذي للسياج الحدودي على طول الخط التقني ما بين وادي العسل الشطر الشمالي اللبناني من بلدة الغجر مرورا بالعباسية وذلك في ظل حراسة من قبل قوة صهيونية مدعمة بسيرتي هامر”.



هذا وسجل أيضا تحرك جرافتين كبيرتين للعدو على الطريق نفسها قادمتين من محيط موقع فشكول عن الطريق الجنوبي الغربي لمزارع شبعا متجهتين نحو معكسر تلة الظهرا في الجزء المحتل من العباسية حيث علمنا ان الجرافتين المذكورتين كانت تعملان على اقامة تحصينات ودشم عسكرية في موقع فشكول المعادي.

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المصدر : NBN