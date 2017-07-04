  • search
970×90
970×90
970×90
970×90
الأخبار
Home
الأخبار

جرافة تابعة للعدو مهّد الطريق الترابي المحاذي للسياج الحدودي

Posted by
تاريخ:
مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
اترك تعليقا
21 Views
جرافة تابعة للعدو مهّد الطريق الترابي المحاذي للسياج الحدودي

جرافة تابعة للعدو من نوع “بوكلين” عملت على تمهيد الطريق الترابي المحاذي للسياج الحدودي على طول الخط التقني ما بين وادي العسل الشطر الشمالي اللبناني من بلدة الغجر مرورا بالعباسية وذلك في ظل حراسة من قبل قوة صهيونية مدعمة بسيرتي هامر”.

 
هذا وسجل أيضا تحرك جرافتين كبيرتين للعدو على الطريق نفسها قادمتين من محيط موقع فشكول عن الطريق الجنوبي الغربي لمزارع شبعا متجهتين نحو معكسر تلة الظهرا في الجزء المحتل من العباسية حيث علمنا ان الجرافتين المذكورتين كانت تعملان على اقامة تحصينات ودشم عسكرية في موقع فشكول المعادي.

print
المصدر : NBN

Tags:

ذات صله

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

} } //end class