جريصاتي ردا على المشنوق: كلامك عن اطلاق سراح مطلقي النار عار عن الصحة

اشار المكتب الإعلامي لوزير العدل سليم جريصاتي الى إنّ الكلام المنسوب إلى معالي وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بشأن إطلاق سراح مطلقي النار في الهواء من قبل القضاء العسكري المختص لأسبابٍ تتعلّق بالخلفية السياسية هو كلام عارٍ عن الصحة تمامًا، ذلك أنّ إطلاق سراح عدد من الموقوفين تمّ لعدم ثبوت الدليل ليس إلاّ، فيما أبقي على عددٍ آخر من مطلقي النار بعد ثبوت الدليل وهم راهنًا قيد المحاكمة وفقاً للأصول.

ولفت المكتب الاعلامي لجريصاتي في بيان، الى إنّ التصدي للتفلّت الأمني هو مسؤوليةٍ وطنية جامعة لا تحتمل التجزئة وتقاذف المسؤوليات. أمّا القضاء المختصّ، فهو يتشدّد في تطبيق النصوص القانونية المرعيّة للمساهمة من جهته بوضع حدٍّ لآفة إطلاق النار في الهواء والتسبّب بقتل الأبرياء وجرحهم والإضرار بالممتلكات.

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المصدر : وكالات