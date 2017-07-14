جريمة بشعة تهز مصر.. قتل إبنه رمياً بالرصاص أمام والدته ‍!

جريمة بشعة يتعرض لها شاب مصري في العقد الثالث من قبل والده , حيث أقدم مصري يقتل إبنه رمياً بالرصاص في حي السلام بمدينة منفلوط المصرية أمام أعين الناس وكذلك أمام والدة الشاب.

بدم بارد يقوم رجل مصري بقتل شاب في العقد الثالث من عمره عن طريق إطلاق على جسد الشاب العديد من الطلاق النارية ليرديه قتيلاً امام أعين الجميع وفي نهار يوم الخميس 13-7-2017.

العجيب بالأمر بأن الأخبار تحدثت بأن الرجل القاتل هو والد الشاب المقتول , وبينت التحريات لبعض المواقع بأن الشاب ووالدته كانا في خلاف مع والد الشاب, مما اضطروا للخروج واللحاق من قبل الأب بهم وبعد مناوشات بين الأب والأم يحاول الشاب ان يفض المشاجره لا سيما بأنهم في الشارع العام.

إلا أن الأب أخرج سلاحه من جيبه وهدد الشاب مما جعله يهرب مع والدته إلا ان الرجل اطلق الرصالة الأولى ولم تصبه ومن ثم الرصاصة الثانيه ليلقي به الأرض , ويأتي الرجل إلى الإبن الملقى على الأرض والذي كان يتألم من الإصابة بسبب العيار من المسدس المحمول.

وقام الرجل بإطلاق العديد من الطلقات على جسد إبنه أمام الأم وأمام بعض الناس الذين خافوا ان يتقدموا إليهم ويفكوا المشاجره التي حصلت بينهم.

وفي الأخير يخرج الناس ويقبضون على الرجل ويتضح من الفيديو هول الموقف للأم التي كانت تلطم بعد فراق إبنها بسبب إجرام وخلاف أسري أودى برحيل أبنها بين يديها من قبل والده.

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المصدر : NBN