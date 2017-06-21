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جزائري يعلق طفله في نافذة بالطابق الـ15 من أجل الـ Likes ؟؟

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مصنف: منوعات, منوعات الرئيسية
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جزائري يعلق طفله في نافذة بالطابق الـ15 من أجل الـ Likes ؟؟

أثار أب جزائري ضجة كبيرة عبر موقع فيسبوك بعدما ظهر يحمل طفله الصغير ويخرجه من نافذة شقة بالطابق 15 حتى يتمكن من نيل إعجاب المستخدمين.

نشر الأب البائس مقطع فيديو لطفل يتدلي من مبنى شاهق الارتفاع مع تعليق “إذا لم تنل اللقطات 1000 إعجاب سأقوم برميه”.

فور مشاهدة المتابعين الفيديو، اتصلوا بالسلطات المحلية في العاصمة الجزائرية وتم اعتقال الأب، وحكم عليه بالسجن لمدة عامين بعد إدانته بتهمة الإساءة للأطفال، وفقا لما ذكره موقع ذا صن.

وكشف المدعي العام في المحكمة أن الأب عرض حياة ابنه للخطر من أجل جذب عدد كبير من نقرات الإعجاب على موقع التواصل الاجتماعي.

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المصدر : وكالات

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