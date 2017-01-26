جعجع بعد لقائه وفد اللقاء الديمقراطي: لا يمكن إعتماد “الستين” بعد اليوم ويهمنا أن يكون “الاشتراكي” مرتاحاً

أشار رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في تصريح له بعد لقائه وفداً من اللقاء الديمقراطي في معراب بحثا خلاله ملف قانون الانتخابات النيابية.

ولفت جعجع بأن الوضع في الجبل هو أساس الوضع في لبنان والجبل عاد ناصعا أكثر من السابق وحريصون أن يبقى بوضعه الحالي كما انطلق إثر المصالحة التاريخية.

كما اعتبر جعجع أنه هناك طرح لعدد من قوانين الإنتخابات وفي اليومين المقبلين سننكب على دراسة الخيارات المطروحة وسنذهب نحو الأفضل ونتفق مع باقي الفرقاء، مشدداً أن “القوات” على قناعة بأنه لا يمكن إعتماد “الستين” بعد اليوم ويهمنا ان يكون “الاشتراكي” مرتاحاً.

ومن جهته قال وزير التربية مروان حمادة “نحن وجدنا منطق يتجاوز التهميش هنا في معراب ويعود بصياغة نظرة التمثيل الصحيح يكون تمثيلا صحيحاً للجميع”.

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المصدر : NBN