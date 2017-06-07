جلسة للحكومة… والوزراء متفائلون: قانون الانتخاب في مراحله الاخيرة

بدأت جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وحضور الوزراء.

وقبيل الجلسة، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو أن “طبخة القانون لم تستو بعد”، آملاً ان “تفرج في الايام القليلة المقبلة، ونذهب الى مناقشة القانون واقراره، لان المهل باتت داهمة”.

بدوره، قال وزيرالمهجرين طلال ارسلان: “اشتدي يا ازمة حتى تنفرجي، واصبحنا اقرب الى الحل، وطالما اتفق على المبدأ العام فالامور ستجري على ما يرام”.

وشدد وزير الاعلام ملحم الرياشي على أن “قانون الانتخاب اصبح في مراحله الاخيرة، والاجواء ايجابية، وهناك بعض التفاصيل ويتم العمل لإزالة الشياطين منه”.

وأوضح وزير الاتصالات جمال الجراح أنه “سينتهي ملف تخفيض اسعار الانترنت اليوم بين 20 و50 في المئة”.

وقال وزير الصناعة حسين الحاج حسن: “الارهاب الذي يضرب العالم هو انجاز احدى الدول العربية”.

ولفت وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس إلى أننا “نريد الصوت التفضيلي على مستوى الدائرة وهم يريدونه على مستوى القضاء”.

واعتبر وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون انه “من غير الطبيعي ان نكمل بجلسات لمجلس الوزراء من دون البحث بالقانون الإنتخابي”.

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المصدر : وكالات