جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي… ولا تعيينات

بدأت جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وحضور الوزراء؛ للبحث في جدول اعمال عادي لا يتناول التعيينات في المواقع العسكرية والإدارية.

وقبيل الجلسة، أكد وزير الاعلام ملحم الرياشي أن “جلسة مجلس الوزراء ستناقش بنودا تقنية على علاقة بالوزارات”.

بدوره، توقع وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي “عدم مناقشة جلسة مجلس الوزراء لتفاصيل تتعلق بقانون الانتخابات”.

ولفت وزير المهجرين طلال ارسلان إلى أن “هناك توجه لدى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة للخروج من سياسة المطامر إلى المحارق المتطورة”.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصوه: “لنطبق اتفاق الطائف الاساس في قانون الانتخاب”.

وأوضح وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة أن “القانون المختلط انتهى؛ ولنعود الى الطائف”.

وشدد وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون على أننا “عدنا إلى نقطة الصفر في ما هو متداول بشأن قانون الانتخاب”.

وقال وزير العمل محمد كبارة: “الصيغة الانتخابية المتداولة حاليا هي “حكي بحكي بعد ما في شي”.

وأشار وزير المالية علي حسن خليل إلى أن “البحث جار للوصول الى صيغة معينة لقانون الانتخاب، ولم نعد الى نقطة الصفر”.

وقال وزير الصناعة حسين الحاج حسن: “سأطرح كل ما يتعلق بالصناعة اللبنانية منعا لاغراق الاقتصاد لأن الأمور لم تعد تحتمل”.

ولفت وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق إلى أننا “لن نطرح اليوم موضوع دعوة الهيئات الناخبة، وربما الأسبوع المقبل في بعبدا ولا يزال لدينا وقت”.

وأكد وزير البيئة طارق الخطيب أن “خطة النفايات باتت قريبة”.

وقال وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل: “سنتوصل الى قانون جديد وخطة المختلط كان الرئيس نبيه بري موافقا عليها”.