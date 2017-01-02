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جماهير روما تتوج صلاح نجما لـ 2016

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مصنف: الرياضة, الرياضة الرئيسية, يحدث الان
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توج الجناح المصري محمد صلاح بلقب أفضل لاعب في فريقه روما لعام 2016، حسب تصويت جماهير النادي الإيطالي على موقعه الإلكتروني.

كما اختارت الجماهير هدف صلاح في باليرمو أفضل هدف لروما خلال العام ذاته.

وعلى صعيد الصفقات الجديدة، صوتت الجماهير لصالح المهاجم الإيطالي ستيفان شعراوي كأفضل صفقة أبرمها النادي خلال عام 2016.

أما أفضل لحظة في العام فكانت من نصيب قائد الفريق فرانشسكو توتّي، عند تسجيله هدفين متتاليين في شباك تورينو.

وانتقل صلاح (24 عاما) إلى روما قادما من تشلسي الإنجليزي، مرورا بمحطة إعارة في فيورنتينا الإيطالي، ومنها معارا إلى فريق العاصمة الإيطالية قبل أن ينتقل إليه بشكل نهائي.

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المصدر : NBN

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