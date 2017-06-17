جماهير ريال مدريد تختار نيمار بديلاً لرونالدو

قالت تقارير صحفية إسبانية أن جماهير ريال مدريد قد حددت خليفة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وذلك التقارير التي تشير إلى قرب رحيله في الميركاتو الصيفي.

وذكرت صحيفة ماركا أن جماهير الفريق الملكي قد اختارت نجم برشلونة البرازيلي نيمار دا سيلفا كبديل لأفضل لاعب في العالم في أربع مناسبات إذا قرر مغادرة ناديه.

وكانت الصحيفة التي تصدر من العاصمة الإسبانية مدريد قد قامت بعمل استفتاء حول أفضل لاعب قد يحل بديلاً لرونالدو في قائمة مكونة من خمسة لاعبين بينهم نيمار وباولو ديبالا ، أنطوان جريزمان ، روبرت ليفاندوفسكي بالإضافة إلى كيليان مبابي.

الجدير بالذكر أن شبكة سكاي سبورتس كانت قد ذكرت أن رونالدو يخطط للرحيل عن مدريد بسبب أزمته الأخيرة مع الضرائب والتي قد تطيح به خارج أسوار الميرنجي.

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المصدر : وكالات