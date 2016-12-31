جمعة: لقانون عصري للانتخابات على اساس النسبية وخفض سن الاقتراع وتكريس الكوتا النسائية

احيت بلدة الغازية وآل خليفة ذكرى مرور اسبوع على وفاة قنصل ساحل العاج في لبنان مصطفى رضا خليفة، وتقدم الحضور المدير العام للمغتربين نائب رئيس حركة “امل” المحامي هيثم جمعة ممثلا قيادة الحركة، نواب كتلة “التنمية والتحرير” النيابية علي عسيران، ميشال موسى وعبد المجيد صالح، الوزير السابق محمد خليفة، مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبد الله، مفتي صيدا الشيخ محمد عسيران، مفتي مرجعيون الشيخ حسين العبدالله، نائب رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم القنصل رمزي حيدر، مسؤول مكتب المهن الحرة المركزي في حركة “امل” سامر عاصي، وفد من قيادة اقليم الجنوب في حركة “امل”، الشيخ زيد ضاهر ممثلا حزب الله، وفد من تيار المستقبل، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب محمد صالح، فعاليات اغترابية وقنصلية وقيادات امنية وعسكرية وحشد كبير من ابناء الغازية والجنوب.

جمعة القى كلمة قيادة حركة “امل” نقل في مستهلها التعازي باسم رئيس الحركة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، مشيدا بمناقبية الراحل وتفانيه من اجل خدمة لبنان ومغتربيه في القارة الافريقية بشكل عام وساحل العاج بشكل خاص.

وتطرق جمعة في كلمته لجملة من العناوين السياسية، لاسيما قانون الانتخابات قائلا: “في هذه اللحظة الوطنية وفي هذه الجواء اللبنانية الجيدة حيث استرجع لبنان حياته السياسية الصحيحة، بدءا من انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية وكذلك تشكيل الحكومة التي نالت الثقة من مجلس النواب وتسعى لاستعادة ثقة الناس المتمسكين بمشروع الدولة، ان اللبنانيين يريدون قانونا عصريا للانتخابات على اساس النسبية وخفض سن الاقتراع وتكريس الكوتا النسائية”.

اضاف: “الناس يريدون الاستقرار الامني والاستثمار عليه، وذلك بتعزيز المؤسسات الامنية جمعيها وعلى رأسها مؤسسة الجيش اللبناني الحامي للحدود، الناس يريدون الاستقرار النقدي، من خلال الخروج من الفوضى المالية واقرار الموازنة العامة واعطاء الموظفين حقوقهم من خلال اقرار سلسلة الرتب والرواتب والقضاء على الفساد قولا وعملا وتأمين فرص عمل للشباب الذي يغترب عن وطنه بالجملة”.

وتابع: “ان الناس يتطلعون دائما الى قيام لبنان جديد، نعلم في اولادنا الديموقراطية والوحدة الوطنية والعيش معا، وعلى الدولة ان تحرص على تحقيق ما وعدت به حيث يكون الاستثمار في هذه المرحلة استثمارا صحيحا، وحذار ان تكون الوعود كلاما بكلام”.

وختم جمعة: “علينا ان نتقدم خطوات تجاه المغتربين عن طريق مشاركتهم في الحياة العامة اللبنانية انتخابا وترشيحا في المجلس النيابي كما في المجالس التي تنتج الحياة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان”.

واختتم الاحتفال بمجلس عزاء حسيني.

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المصدر : وكالات