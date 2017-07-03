جمعية “نماء” تطلق حملة “#نماء_النجاح” لجمع التبرعات للطلاب المحتاجين

أعلنت الجمعية اللبنانية للرعاية والخدمات الاجتماعية “نماء” عن اطلاق حملة #نماء_النجاح، لجمع التبرعات للطلاب المحتاجين لتأمين القرطاسية والكتب الجديدة والمستعملة والمساعدات التعليمية من خلال استبدال كلفة المفرقعات النارية واطلاق النار بالتبرع بقيمتها لجمع التبرعات للطلاب المحتاجين.

للمساهمة والتعبير عن فرحك بنجاحك يمكنك الاتصال على الرقم 03673644

#نماء_النجاج#الناجح_ما_بيقتلتعلن الجمعية اللبنانية للرعاية والخدمات الاجتماعية #نماء عن اطلاق حملة #نماء_النجاح، لجمع … Posted by ‎نماء‎ on Montag, 3. Juli 2017

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المصدر : NBN