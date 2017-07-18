جنبلاط: ادعو لرفض تجنيد الدروز في الجيش الاسرائيلي

حيا رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط في تغريدة له على موقع توتر “المجاهدين الابطال الذين قتلوا جنود الاحتلال الاسرائيلي في القدس ولا للمس بكرامات المصلين وتفتيشهم واذلالهم”.

وأضاف في تغريدة اخرى “وفي هذا السياق اشجب كل دعوات التحريض المذهبي وادعو المعروفيين الاحرار رفض تجنيد الدروز في الجيش الاسرائيلي”. وفي هذا السياق اشجب كل دعوات التحريض المذهبي وادعو المعروفيين الاحرار رفض تجنيد الدروز في الجيش الاسرائيلي pic.twitter.com/eLZCYAnW1g — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) July 18, 2017

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المصدر : NBN