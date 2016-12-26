جنبلاط بعد لقائه مع وفد من حزب الله: الأجواء إيجابية جداً

استقبل رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط، في دارته في كليمنصو مساء اليوم، وفدا من قيادة “حزب الله” ضم المعاون السياسي للأمين العام للحزب الحاج حسين الخليل ومسؤول وحدة الإرتباط والتنسيق وفيق صفا.

وحضر الإجتماع نجل جنبلاط، أصلان، أعضاء “اللقاء الديمقراطي” النواب: غازي العريضي، أكرم شهيب ووائل أبو فاعور، وأمين السر العام في “الحزب التقدمي الإشتراكي” ظافر ناصر.

وأكد جنبلاط لـ”النهار” ان “اللقاء مع وفد “حزب الله” تم في أجواء إيجابية جدا وحملته رسالة الى السيد نصرالله للتأكيد على المزيد من التعاون”.

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المصدر : NBN