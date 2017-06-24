جنبلاط: ليس من مصلحة قطر التحالف مع إيران

اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط، في حوار مع RT، أنه ليس من مصلحة قطر التحالف مع إيران.

وأعرب جنبلاط، عبر برنامج “قصارى القول”، عن تطلعه إلى مبادرة سعودية تنهي الأزمة وترأب الصدع في مجلس التعاون الخليجي.

من جهة أخرى أشار جنبلاط إلى أن الحرب الأهلية في سوريا يجب أن تنتهي بحكم انتقالي، مؤكدا أن روسيا لاعب رئيسي في المنطقة مهما اختلفت المواقف والآراء حولها.

هذا واعتبر “حماس” حركة مقاومة ضد “العدو الصهيوني”، وأن قيام تحالف دول “سنية معتدلة” مع إسرائيل “أوهام” تراود تل أبيب والأمريكيين.

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المصدر : روسيا اليوم