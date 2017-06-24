  • search
970×90
970×90
970×90
970×90
الأخبار
Home
الأخبار

جنبلاط: ليس من مصلحة قطر التحالف مع إيران

Posted by
تاريخ:
مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
اترك تعليقا
14 Views
جنبلاط: ليس من مصلحة قطر التحالف مع إيران

اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط، في حوار مع RT، أنه ليس من مصلحة قطر التحالف مع إيران.

وأعرب جنبلاط، عبر برنامج “قصارى القول”، عن تطلعه إلى مبادرة سعودية تنهي الأزمة وترأب الصدع في مجلس التعاون الخليجي.

من جهة أخرى أشار جنبلاط إلى أن الحرب الأهلية في سوريا يجب أن تنتهي بحكم انتقالي، مؤكدا أن روسيا لاعب رئيسي في المنطقة مهما اختلفت المواقف والآراء حولها.

هذا واعتبر “حماس” حركة مقاومة ضد “العدو الصهيوني”، وأن قيام تحالف دول “سنية معتدلة” مع إسرائيل “أوهام” تراود تل أبيب والأمريكيين.

print
المصدر : روسيا اليوم

Tags:

ذات صله

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

} } //end class