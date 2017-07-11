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جنبلاط: يجب الحد من عاصفة الحقد والعنصرية تجاه اللاجئ السوري

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
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جنبلاط: يجب الحد من عاصفة الحقد والعنصرية تجاه اللاجئ السوري

أكّد رئيس “الحزب التقدمي الإشتراكي” النائب وليد جنبلاط، في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّه “يجب الحدّ من عاصفة الحقد والعنصرية تجاه اللاجئ السوري الّذي يضيف علىالإقتصاد المحلي حوالي مليار دولار ونيف”، مشيراً إلى أنّ “في هذا المجال، أشكر الوزير السابق طارق متري على موقفه الواضح في الحديث الدقيق لصحيفة “l’orient le jour””.

من جهة ثانية، لفت جنبلاط، في حديث صحافي، إلى “أنه مطمئن للدعم السياسي الّذي ظهر بالأمس للجيش اللبناني”.

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المصدر : تويتر

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