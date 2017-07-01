جنبلاط يحيي الجيش: لتوفير كل مستلزمات الدعم السياسي واللوجستي‎

أدلى رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط بالتصريح التالي:

في الوقت الذي تتصاعد فيه المصاعب والتحديات والمخاطر من كل حدب وصوب، برزت العملية الأمنية النوعية التي قام بها الجيش اللبناني في جرود عرسال حيث أجهض مخططاً إرهابياً كبيراً كان يستهدف إستقرار لبنان وأمنه.

إن هذه الخطوة الجبارة تؤكد ضرورة توفير كل مستلزمات الدعم السياسي واللوجستي للجيش اللبناني ولسائر الأجهزة الأمنية الرسمية لكي تقوم بالمهام الصعبة الملقاة على عاتقها وتحافظ على الأمن وتعطي الطمأنينة للبنانيين.

ختاماً، كل التحية والتنويه للجيش اللبناني على تضحياته المتواصلة في مختلف الإتجاهات.

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المصدر : وكالات