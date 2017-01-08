جنود متمردون في ساحل العاج يحتجزون وزير الدفاع رغم التوصل الى اتفاق

احتجز وزير دفاع ساحل العاج آلان ريشار دونواهي السبت من قبل جنود متمردين يرفضون بنود اتفاق كان اعلن عنه الرئيس الحسن واتارا في وقت سابق.

وبعيد تصريح واتارا استشاط الجنود غضبا، ومنعوا الوزير والوفد المرافق له من مغادرة مكان اقامة مساعد الوالي مطلقين رشقات من الرصاص من بنادق كلاشنيكوف واسلحة ثقيلة.

وكان واتارا اعلن عن “اتفاق” مع الجنود المتمردين الذين شلت تظاهراتهم المطلبية منذ الجمعة بواكيه ثاني اكبر مدن البلاد وامتدت الى ابيدجان.

وقال واتارا في تصريح قصير نقله التلفزيون “اؤكد موافقتي على اخذ المطالب المتعلقة بالعلاوات وتحسين ظروف معيشة الجنود في الاعتبار”.

واضاف “بعد تسجيل موافقتي، اطلب من الجنود كافة الالتحاق بثكناتهم للتمكن من تنفيذ هذه القرارات في هدوء”، دون تفصيل بنود الاتفاق.

لكن احد الجنود المتمردين قال في بواكيه “يجب ان يقول لنا الرئيس في اي تاريخ سيتم الدفع لنا وما هو المبلغ الذي سنحصل عليه”.

ويطالب المتمردون بدفع علاوات وزيادة اجورهم واقرار ترقيات سريعة وتأمين مساكن لهم.

وكان تم التوصل الى الاتفاق اثر اجتماع وزير الدفاع بوفد من الجنود المتمردين في بواكيه.

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المصدر : وكالات