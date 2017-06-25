جهاد مقدسي عضو منصة القاهرة يعلن اعتزاله العمل السياسي

أعلن عضو منصة القاهرة لـ”المعارضة السورية”، جهاد مقدسي، ابتعاده عن العمل السياسي وذلك لأسباب لها علاقة بظروف عمله وحياته.

وأكد “مقدسي” في تصريح نشره على حسابه الرسمي على موقع “الفايس بوك” أنه حاول المساهمة على مدى السنوات الخمس الماضية فى دفع الحل السياسي قدمًا لتحقيق انتقال سياسي مشترك مبنى على قراءة واقعية غير عاطفية ومرجعية بيان جنيف والقرار 2254.

واشار مقدسي الى “ازدياد صعوبة الحل مع كارثة التدويل والإرهاب”، مؤكدًا “انه تحمل الكثير بسبب الثقافة السيئة التي ترافق العمل في الشأن العام السوري لا سيما فى الأجواء الدامية والمشحونة”.

وأعرب مقدسي عن تمنيه” لأصحاب الضمير لدى الطرفين في هدم هذا الجدار الفاصل بينهما لكي يعبروا معًا الى سوريا الجديدة التي يحلم بها ويستحقها جميع السوريين”..

وختم بالقول : “سأبقى بالطبع مهتمًا بشأن بلادي كأي سوري مغترب يعمل بالشأن الأكاديمي، مشددًا على أن الموقف السياسي هو المدخل الوحيد لسوريا عوضًا عن شرط “الانتماء لسوريا”.

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المصدر : NBN