جوارديولا يريد التخلص من 7 لاعبين هذا الصيف

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي يريد التخلص من 7 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى جوارديولا للتخلي عن بعض اللاعبين لعدم وجود دور حقيقي لهم في الفريق ولرغبته في تمويل صفقتين من العيار الثقيل بالتعاقد مع ثنائي موناكو كيليان مبابي وبينجامين ميندي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية فإن جوارديولا يأمل بالحصول على 100 مليون جنيه إسترليني جراء التخلص من بعض اللاعبين هذا الصيف.

وتضم قائمة ضحايا جوارديولا كل من سمير نصري، مانويل نوليتو، جو هارت، ويلفريد بوني، فابيان ديلف، إلياكيم مانجالا وأخيراً كيلشي إهيناتشو.

وأضافت الصحيفة في تقريرها أن مانشستر سيتي يفضل خيار بيع هؤلاء اللاعبين على إعارتهم لحاجته إلى الأموال من اجل تمويل صفقات أخرى.

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المصدر : وكالات