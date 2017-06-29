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جواز سفر يمتلكه 500 شخص في العالم .. ما هو ؟

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مصنف: منوعات, منوعات الرئيسية
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جواز سفر يمتلكه 500 شخص في العالم .. ما هو ؟

نعرف أن قوة أي جواز سفر في العالم تكمن في فرص زيارة دول العالم المختلفة دون الحاجة إلى استخراج تأشيرة الدخول اللازمة، فعلى سبيل المثال يتمكن حاملو جواز السفر الألماني من دخول 177 دولة دون تأشيرة، إلا أن هناك أوجه أخرى لقوة جوازات السفر منها وهي ندرتها.

قالت صحيفة “إندبندنت” البريطانية إن أحد أقوى جوازات سفر العالم في هذا الصدد هو جواز سفر جمهورية فرسان مالطا، إذ لا يمتلكه سوى 500 شخص فقط حول العالم، ولا يمنح جواز السفر إلا لأعضاء الحكومة، ممن يخرجون في مهام دبلوماسية، وكذلك يمنح لأفراد عائلاتهم، وكذلك للشخصيات العامة التي تمثل الدولة.

وتمتلك دولة فرسان مالطا علاقات مع 106 دول، وبطبيعة الحال هذه هي الدولة التي تعترف بجواز سفر فرسان مالطا فقط، وتتعامل معها على أنها مستند رسمي لإثبات الهوية، وتبلغ فترة سريانه 4 أعوام فقط، وتم تصميمه وفقًا لمعايير المنظمة الدولية للطيران المدني.

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المصدر : NBN

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