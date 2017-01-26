جولة سياحية للكلاب على متن حافلة خاصة في لندن

حملت أول حافلة سياحية في العالم مخصصة لأوفى صديق للإنسان، بعض الكلاب المدللة في جولات سياحية بلندن.

وقالت صاحبة فكرة الحافلة مؤسسة “مور زان دوج اسينشيالز”، إن ما يزيد على 160 كلباً استمتعوا بجولة في الحافلة “كيه.9” على مدى 3 أيام خلال الحدث الذي نُظم لأول مرة وعلى طريق يمر بالمعالم الشهيرة في العاصمة البريطانية.

وفي بيان، لفتت المؤسسة الى إن أصحاب الكلاب انضموا إلى حيواناتهم الأليفة على متن الحافلة التي تشبه حافلات لندن التقليدية، لكنها طُليت باللون الأخضر وذات أغطية للمقاعد، حيث نفدت تذاكر تلك الجولات كل يوم.

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المصدر : وكالات