جونسون: أتمنى “التغريد” على “تويتر” كثيراً مثل ترامب

قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون اليوم الخميس إن أسلوب تعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الشؤون السياسية أثار خيال الناس في أنحاء العالم.

وأضاف مازحا إنه يريد أن تتاح له الفرصة لاستخدام تويتر كثيرا مثلما يفعل ترامب.

وقال جونسون المعروف بأداء دبلوماسي لا يخلو من زلات اللسان “في الحقيقة أعتقد أن النهج الذي اتبعه دونالد ترامب في السياسة أثار خيال الناس في أنحاء العالم”.

ومضى يقول إن ترامب نجح في “أن يتواصل مع الناس في مجال السياسة بأسلوب لم نره منذ وقت طويل عبر تعليقاته على تويتر… أعتقد أنه لن يسمح لي بأن أغرد كثيرا مثلما يفعل رغم أنني ربما أفضل ذلك”.

وقال “أستطيع أن أرى القلق الشديد يعتري وجوه المرافقين لي هنا من وزارة الخارجية”.

print

المصدر : NBN