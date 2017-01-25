جيش الاحتلال يستهدف بالقذائف موقعًا للمقاومة وسط قطاع غزة

استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي الليلة نقطة رصد تابعة للمقاومة الفلسطينية بقذيفتين مدفعيتين شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية أن دوي إطلاق نار سمع في المناطق الشرقية للمخيم تبعه إطلاق قذيفتين مدفعيتين تجاه نقطة الرصد التابعة للمقاومة.

وأشار إلى أن القصف خلف أضرارًا مادية دون وقوع إصابات في صفوف عناصر المقاومة.

وزعمت وسائل إعلام الاحتلال مساء اليوم تعرض قوة من الجيش الإسرائيلي لإطلاق نار على حدود جنوب قطاع غزة .

وصرح المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن المدفعية أطلقت قذائفها على موقع تابع لحماس ردا على إطلاق النار الذي استهدف القوة الإسرائيلية دون إصابات.

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المصدر : NBN