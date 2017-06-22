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جيش العدو الإسرائيلي يزعم بأن حزب الله يقيم أبراج مراقبة على الحدود مع فلسطين المحتلة

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
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جيش العدو الإسرائيلي يزعم بأن حزب الله يقيم أبراج مراقبة على الحدود مع فلسطين المحتلة

قال جيش العدو الإسرائيلي، إنه يتعقب منذ وقت طويل إقامة أبراج مراقبة تابعة لـ”حزب الله” على مقربة من الحدود مع فلسطين المحتلة تحت غطاء منظمة جودة البيئة “أخضر بلا حدود”.
وقال الناطق باسم جيش العدو ، أفيخاي أدرعي لـ”سبوتنيك” إن “حزب الله” يعمل مراراً على انتهاك قرار مجلس الأمن الدولي 1701.

واتهم أدرعي، “حزب الله” بأنه يسعى لتعميق شبكات الإرهاب التابعة له على حد تعبيره.

وفي فيديو نشره جيش العدو الإسرائيلي، رصد فيه اعتلاء أشخاص يعتقد أنهم ينتمون لـ”حزب الله” لهذه الأبراج وهم يقومون بتصوير منطقة الشريط الحدودي وعمليات الجيش الإسرائيلي هناك.

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المصدر : NBN

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