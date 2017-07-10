حال الطقس في لبنان في الايام المقبلة

⁠⁠⁠🔶☀ أخبار الطقس للأيام القليلة القادمة …

🔸🌤 الطقس في لبنان قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة خاصة على الساحل تؤدي الى ازدياد الشعور بالحر.

🔸 الحالة العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بكتل هوائية حارة متمركزة فوق الخليج ويستمر تأثيرها للايام القادمة بحيث تكون فوق معدلاتها الموسمية.

🚫 وحذرت “مصلحة الأرصاد الجوية” من التعرض الطويل لاشعة الشمس خلال فترة الظهيرة واندلاع الحرائق في المناطق الحرجية، ولفتت الى ان الحرارة المحسوسة تختلف عن الحرارة الواقعية التي تقاس في الظل.

الطقس المتوقع في لبنان:

⛅ الاثنين: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وتكون مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة خاصة على الساحل تؤدي الى ازدياد الشعور بالحر.

🌤 الثلاثاء: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة.

☀ الاربعاء: صاف الى قليل الغيوم ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة .

🌫 الانقشاع: متوسّط.

💦 الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 80 %

🌊 حال البحر: متوسط ارتفاع الموج.

🌡 حرارة سطح الماء: ٢٩°م.

🚩 الضغط الجوي: 875 ملم زئبق.

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المصدر : وكالات