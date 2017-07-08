حايك : ندعم الجيش والقوى اﻷمنية اللبنانية في حربهم اﻹستباقية ضد اﻻرهاب ومشاريعه الفتنوية

اكد رئيس المكتب السياسي لحركة امل جميل حايك خلال القائه كلمة الحركة في احتفال تأبيني في بلدة القصيبة ـــ بمناسبة ذكرى مرور اسبوع على وفاة المرحوم الحاج احمد شاهين ياسين (ابو علي) واحد من المجاهدين القدامى الذين ثبتوا على خط الامام الصدر منذ انطلاقة حركته وساروا على نهج الاخ الرئيس نبيه بري بفعل ايمان وبصدق وزرعوا شتلة الاصرار على الوحدة الوطنية والعيش المشترك وروها في مسيرتهم الطويلة من العمل الدؤوب والجاد وكانوا القدوة للحركيين ــ اكد وقوف الحركة ودعمها للجيش والقوى اﻷمنية اللبنانية في حربهم اﻹستباقية ضد اﻻرهاب ومشاريعه الفتنوية التي تستهدف كل المنطقة من خلال العبث اﻷمني المتنقل الذي يستهدف امننا واستقرارنا وحياتنا.

وقال حايك: نقول ان الجيش اللبناني والقوى اﻷمنية يريدون حماية لبنان وصون لبنان، واسقاط المشاريع الفتنوية المتنقلة، ووضع حاجز امام النار الملتهبة في منطقتنا من ان تمتد الى داخل وطننا.

واشار حايك الى ان مواجهة مرحلة التشرد السياسي والوطني ومرحلة انهزام القيم امام الآلة اﻻرهابية والتكفيرية تستدعي من الجميع الانتباه اننا بأمس الحاجة الى العناوين الوطنية والوحدوية التي رسمها اﻹمام السيد موسى الصدر، ﻻفتا الى اننا اليوم امام مرحلة صعبة في تاريخنا وتاريخ منطقتنا وهي هدم اﻷوطان إزالة الحدود ورسم الحدود حسب ما تشتهي إرادة الغير مشيداً باﻻنجازات التي تتحقق في العراق وسوريا في محاربة اﻻرهاب.

وقال حايك: لقد ارادو تقطيع اﻷوصال والحدود بين الدول بدماء المجاهدين وسفك دماء اﻻبرياء، لكن هذه الحدود التي ارادوا تقطيعها قد استطاع المجاهدون في العراق وفي سوريا وفي كل اماكن التوتر المنظم الذي غرس في هذه المنطقة استطاع الجيشين العراقي والسوري وكل المخلصين ان يسجلوا بداية اﻹنتصار واسقاط كل المشاريع اﻹستعمارية التي اريد لها ان تؤدي وظيفة تفتيتية في منطقتنا وبين شعوبنا.

وتابع حايك: علينا اﻷن ان نرى ماذا بعد هذه المرحلة، يعني ماذا بعد داعش واخواتها من عناصر الشر والارهاب والتكفير؟ ﻷن من أوجد داعش سيعود ويوجد دواعش متعددة باسماء ومسنيات متنوعة، ونخشى ان يستنهض الداعشي المذهبي والعرقي والقبلي في منطقتنا، المطلوب التنبه ﻷن هناك دوراً وظيفياً لهذه الجماعات والفئات اﻻرهابية، وهو دور قد يتحول الى دور آخر امني متنقل، لذا يجب التنبه والحذر، من هنا نجدد وقوفنا ودعمنا الدائمين لحضور الجيش اللبناني وجهوزيته ويقظته الى جانب القوى اﻻمنية في مواجهة اﻻرهاب بكل اشكاله.

واضاف حايك: هذا ما كنا نسعى اليه دائما من خلال المواقف الرائدة لدولة الرئيس نبيه بري صوناً للبنان بإستعادة الوحدة والتماسك وتفعيل دور المؤسسات واﻹبتعاد عن اي عبث سياسي.

وختم حايك داعياً الجميع الى الوقوف عند حدود مسؤولياتهم واﻻنصراف بجدية نحو اﻻهتمام بمطالب الناس وحقوقهم في تعزيز امنهم اﻻقتصادي والحياتي كما اﻻمن السياسي، مشدداً على ضرورة ان لا يكون الهدوء السياسي الذي يشهده لبنان هو في سياق تقاطع المصالح لعمل معين مؤكداً ان هذا اﻻستقرار يجب ان يكون انطلاقاً من المصلحة الوطنية وفعل ايمان من قبل الجميع.

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المصدر : NBN