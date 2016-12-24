حجز مقاعد الطائرات في إيران وفقا لطول القامة ووزن المسافرين

أعلن المساعد الفني لمركز البيئة والعمل التابعة لوزارة الصحة الإيرانية محمد مهدي سهرابي أن حجز مقاعد الطيران للأفراد لأول مرة سوف يكون وفقا “لطول القامة والوزن”.

ونقلت وكالة تسنيم عن سهرابي اشارته الى أن أبحاثا تجرى حاليا على مستوى راحة المسافرين لقياس رضى المسافرين عن مقعدهم داخل الطيارة، موضحا أنه وفقًا للطول والوزن والمرأة الحامل أيضًا يتم فرز المسافرين، وأثناء إصدار كارت الطيران، سيتم إعداد مقاعد الطائرة الأمامية للأشخاص البدان والمرأة الحامل، وهو ما سيعمل مسؤولي الطيران على تنفيذه.

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المصدر : النشرة