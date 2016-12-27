حرب يمتنع عن حجب الثقة عن الحكومة وعن منحه إياها

امتنع النائب بطرس حرب في كلمته خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب، عن “حجب الثقة عن الحكومة وعن منحها إياها”. وقال حرب: “استعادة الثقة، ما أحوجنا إليها بدولة القانون القائمة على قيم ومبادىء سامية. الثقة بأن ما توافقنا عليه لولادة لبنان ولحمايته لم يكن ظرفيا أو مرحليا يجوز إعادة النظر فيه كلما تبدلت موازين القوى في الداخل أو المحيط. أما بداية مسار استعادة الثقة فهي في تحديد الأسباب والمسؤولين عن فقدان الثقة، وفي معرفة مدى استعداد من يرفع هذا الشعار لتصحيح الممارسة وتعديل المواقف ونبذ الأنانيات. وأملنا أن يكون أعضاء هذه الحكومة ومكوناتها الأساسية مؤمنين بذلك، وصادقين في سعيهم لتحقيق هذا الشعار ومستعدين لتقديم التنازلات عن مكاسبهم ومواقعهم ومطالبهم وحصصهم، ومهيئين لفك التزاماتهم الإقليمية والدولية”.

أضاف: “من حقنا أن نحلم بذلك، ومن واجبنا أن نسأل لئلا تأخذنا سكرة الانفراج، عن جدية هذا الطرح بعد الأزمات التي افتعلناها، ولئلا تدفعنا إلى مراهنات ساذجة سطحية، وبالتالي لئلا نصاب مرة جديدة بخيبة أمل، كالتي عشناها في السابق، والتي تثير لدى شعبنا مشاعر اليأس من حكامه وعهدهم ووعودهم. إلا أننا لن نعكر فرحة الإنجاز. لقد حققنا بعد فترة تجاوزت السنتين والنصف ما كان يبدو مستحيلا. لقد أصبح لهذه الجمهورية رئيس، كما تم تشكيل حكومة جديدة، ولو تبرأ من أبوتها العهد، بقوله إنها ليست حكومته الأولى، باعتبارها حكومة إنتقالية لإجراء الانتخابات، وبعدها ستتشكل حكومة العهد الأولى”.

وتابع: “فأهلا بكم كيفما كنتم، فلا هم في ذلك، فنحن في نظام ديمقراطي برلماني، أو هكذا يفترض، وليس من الضروري أن تعجب الحكومة ومكوناتها كل اللبنانيين. فهناك أصول ترعى عملها، وهناك آليات لمراقبتها ومساءلتها ومحاسبتها، وأكثر من ذلك، هناك حاجة لوجود أكثرية تؤيد الحكومة، وأقلية تراقبها وتحاسبها إذا استدعت الحاجة”.

وأردف: “الزملاء الكرام، اسمحوا لي بداية، وبدافع الأمانة والعرفان، أن أبدأ كلمتي هذه بتوجيه تحية تقدير واحترام لرئيس الحكومة السابقة دولة الرئيس تمام سلام الذي بتضحياته الشخصية حافظ على الحكومة، والذي عانينا وإياه الأمرين للحفاظ على الدولة ومؤسساتها في ظروف صعبة، إن لم تكن مستحيلة، ظروف تلاطمت فيها المصالح والرهانات ما هدد وجود الدولة ككل، وما استدعى جهودا جبارة وتضحيات جسام وصبرا لا حدود له، لتحمل الأثقال والمهاترات والعنتريات السخيفة التي تعرضنا لها. والحمد الله حلنا دون انهيار الهيكل وحفظنا الجمهورية، وسلمناها إلى من آلت إليه مرتاحي الضمير مرفوعي الجبين”.

وقال حرب: “لقد قمنا بخدمتنا الوطنية، الشبيهة بالخدمة العسكرية لحماية لبنان، والحمد لله انتهت جلجلتنا التي طال أمدها سنتين وعشرة أشهر، على أمل أن يتمكن العهد الجديد، والحكومة الماثلة أمامنا، من إنهاء جلجلة لبنان وشعبه، فتعود الدولة، دولة الحق، كاملة وقادرة على توفير حياة آمنة حرة ومزدهرة لجميع أبنائها. وأملنا في أن يمارس من تولى السلطة صلاحياته بشكل يقوم الإعوجاج، ويحول دون تسخير الدستور والقوانين لتحقيق مصالح البعض على حساب مصلحة الجميع”.

أضاف: “البارحة سألني صديق، هل ستحضر جلسة مناقشة البيان الوزاري؟ فلماذا تعذب نفسك، وما فائدة مشاركتك في الجلسة طالما أن الحكومة المشكلة تمثل كارتيل (تجمع) الطوائف والمذاهب والأحزاب والتيارات السياسية الكبيرة، وأنها ستحوز ثقة واسعة من مجلس النواب. فماذا سيغير حضورك أو غيابك عن الجلسة؟ فما تقرر قد تقرر، فهناك أمر واقع لن نستطيع تعديله. نعم، لن يبدل موقفي، أيا كان، شيئا في شكل الحكومة أو في بيانها، أو ربما في سياستها. إلا أن حضوري، وحضور من يشاركني الرأي والموقف، سيحافظ على الحياة البرلمانية، وسيرمز ويؤكد رفضنا، ورفض من نمثل، وهم كثر، أن تتحكم أية أكثرية بمصير البلاد دون أن يراقبها أحد، يسائلها ويحاسبها عن أعمالها. فسكوتنا وغيابنا هو تفريط بالأمانة التي حملنا إياها شعبنا في العمل على المحافظة على نظامنا السياسي وآلية عمله وحرية الرأي والموقف، بحيث لا تتحول الأكثرية الحاكمة إلى سلطة دكتاتورية لا رادع لها ولا حسيب عليها”.

وتابع: “فنظامنا السياسي يرتكز إلى مجموعة قيم ومبادىء جعلت من لبنان نموذجا مميزا في محيطه، نموذج ننعم فيه بالحريات العامة وباستقلالية القضاء وبإدارات رسمية في خدمة المواطنين، كل المواطنين، بصرف النظر عن موالاتهم أو معارضتهم للحكم، وبصرف النظر عن إنتماءاتهم الطائفية أو المذهبية أو الحزبية، وهو ما يجعل المواطنين سواسية أمام القانون، بحيث لا يتمتع الحاكمون وبطاناتهم الحزبية أو العائلية أو المذهبية بامتيازات خاصة يحرم منها المواطنون الذين ولا ينتمون إلى أحزابهم وتياراتهم السياسية أو يؤدون الطاعة والولاء للحاكمين”.

وأردف: “طموحي أن أمثل من ليسوا مشاركين في السلطة، وأن أنقل صوت من لا صوت لهم في الحكومة، وأن أمارس سلطة الرقابة على أعمال الحكومة لردعها، عن أي انزلاق أو انحراف أو إساءة استعمال السلطة أو تجاوز لحدودها، وذلك تطبيقا لمبدأ طالما رددته، مفاده، إنك إذا أوليت السلطة لقديس طاهر، ولم تمارس عليه أية رقابة فإنك تحوله إلى شيطان، وإذا أوليت السلطة لزنديق كافر عديم الأخلاق، ومارست عليه رقابة جدية، حولته إلى قديس. وقد قامت قاعدة الثواب والعقاب على هذا الأساس”.

وقال حرب: “أقف اليوم على هذا المنبر، ليس بدافع الظهور والخطابة، ولقد أديت في تاريخي السياسي والبرلماني ما يعفيني من إظهار قدرتي على ذلك. أقف اليوم على هذا المنبر لأعلن تمسكي، وتمسك اللبنانيين، بنظامهم السياسي الجمهوري الديمقراطي البرلماني، ولأعلن رفضي لسياسة إختزال اللبنانيين والمواطنين في صفقة سياسية خدمت أولا مصالح من شارك فيها، صفقة صدمت الكثيرين لا تلتقي ومشاعر الناس ولا تعبر عن رأي مجتمعنا وتطلعاته وأحلامه، وهم الذين يفترض أن يعود لهم، ولهم وحدهم، حق تقرير مصيرهم ومستقبلهم واتخاذ القرارات بملء إرادتهم ووعيهم، بمعزل عن المصالح الشخصية والفئوية، وعن ظروف تحالفات ظرفية هجينة تناقض كل التضحيات والدماء التي هدرت لإعادة بناء دولة الحق والعدل والسيادة”.

أضاف: “أقف اليوم لأعلن من على هذا المنبر، أن ما يبنى على الباطل هو باطل، وأن كل محاولات تجميل التفاهمات الظرفية، لا يمكن أن تخفي بشاعتها ومساوئها وتعارضها مع كل أمل اللبنانيين بأن تستقيم الأمور. من حق اللبنانيين، غير المنخرطين في تجمع القوى التي تشكلت منها الحكومة، وهم أكثرية الشعب اللبناني، كما أثبتت كل الدراسات والأخصائيات، من حقهم أن يسألوا كارتيل الحكم الجديد، ما هو برنامجكم المشترك، على ماذا اتفقتم؟ وكيف ستعملون لتجاوز خلافاتكم حول القضايا الأساسية التي تهم الناس؟ وهل ستحترمون مثلا ما تقرر على طاولة الحوار الوطني في مجلس النواب، وما صدر عن هيئة الحوار الوطني في القصر الجمهوري في بعبدا؟ ولا سيما إعلان بعبدا الذي تنكر له البعض وأنكره قبل أن يجف حبره، وقبل صياح الديك. فأنتم لستم حكومة وفاق وطني لأنكم لم تتفقوا على شيء إلا تقاسم السلطة، وبقيت كل المسائل الخلافية عالقة تنتظر اتفاقكم”.

وتابع: “لقد قرأت بيان الحكومة بتمعن، فوجدته خليطا من بيان حكومتنا السابقة ومن خطاب القسم، فأعجبت ببراعة من صاغه، لأنه صاغه بحنكة من يسير في حقل ألغام، فتمكن من القفز فوق كل لغم تفاديا لانفجار الحكومة وسقوط التفاهمات التي قامت عليها، ولم يسع لإزالة هذه الألغام، ولو بقيت مزروعة لتنفجر في أي وقت في وجه شعب لبنان. وأكثر من ذلك، لقد صيغ البيان بعبارات مطاطة حمالة أوجه، بحيث يستطيع كل فريق التباهي أنه ثابت على مواقفه لم يتنازل عن طروحاته، وأنه شارك في الحكومة، ربطا لنزاع، أو تحقيقا لمواقع في السلطة تسمح له بنصرة قضاياه ومبادئه. إنها لعبة قديمة ثبت فشلها في تقديم أي حل لمشاكلنا الكبرى. وهي لعبة تسمح للقوى ذات التوجهات المتناقضة أن تتقاسم جبنة السلطة”.

وأردف: “يوم زرت فخامة رئيس الجمهورية في معرض الاستشارات النيابية، طالبته بالسعي لتشكيل حكومة قادرة على العمل كفريق عمل منسجم لتنفيذ برنامج واضح مشترك يتفقون عليه، وألا تضطر حكومة العهد الجديد إلى تمويه انقساماتها حول القضايا الوطنية بتعميات لغوية تفاديا لكشف تناقضاتها. فلقد اختبرنا هذا النوع من الحكومات، فاستمرت معها الأزمات التي أضعفت الدولة، دولة الجميع، لحساب القوى السياسية التي تتنازع السلطة وتتقاسم المغانم، واقترحت على فخامته عدم مشاركة من يتبنى خطة الحكومة وأن يعارضها. ولقد طالبت فخامته الدفع في إتجاه مواقف واضحة من قبل الحكومة، كحسم موضوع السلاح خارج الشرعية، وموضوع مشاركة حزب لبناني في الحرب في سوريا، والموقف من المحكمة الخاصة بلبنان، ومشروع قانون الانتخابات النيابية وغيرها. لكنني، عند مطالعتي لبيان الحكومة، لم أجد موقفا واضحا اتفق أعضاؤها عليه، بل وجدته مليئا بصيغ التهرب من أي حسم لأية قضية خلافية، ما دفع أحد مكوناتها الأساسية، أي حزب القوات اللبنانية إلى التحفظ على ما ورد حول الحق للبنانيين في المقاومة والدفاع عن أرضهم”.

وقال: “إنه من الطبيعي أن نتساءل عن صحة ما بشرتم اللبنانيين به حول التغيير الكبير الذي سيحققه إنتخاب رئيس جديد، رئيس غير تقليدي، رئيس قوي غير عاجز، لا يقبل بدور مدير للأزمات، رئيس قادر على إيجاد الحلول وفرضها على الجميع. ما يدفعني بعد قراءة بيان الحكومة إلى خلاصة مريرة موجعة، أن الحلول لا تزال مرتبطة بتطورات الصراعات الجارية في المنطقة. فكل الأفرقاء باقون على مواقفهم، غير راغبين، أو حتى قادرين، على حسم أمرهم واتخاذ القرارات القادرة على إخراج لبنان من الحلقة المفرغة والقاتلة التي يدور فيها. طبعا أشارك الحكومة بقولها ان الحوار يساعد على “حل أي مشكلة تواجهنا”، كما ورد في مطلع بيانها، أي أن استتباعه بعبارة “ولا شيء غير الحوار” تحت سقف المؤسسات الدستورية وروح الميثاق، وعدم اللجوء إلى “العنف والسلاح والابتعاد عن كل ما هو تحريض طائفي ومذهبي…” كما ورد في البيان هو الذي يؤكد، بشهادة الحكومة، بالذات، أن التطور الذي حصل، وانتخاب رئيس جديد، وتشكيل الحكومة لم يساعد على حل أي معضلة، هذا طبعا بصرف النظر عن جو التحريض الطائفي والمذهبي الذي يمارسه بعض أطراف الحكومة، والذي يعيدنا بالذاكرة إلى الأجواء التي هيأت إندلاع الحرب عام 1975، مع ما خلفته من مآس ودمار لا نزال نعيش ارتداداتها حتى يومنا هذا”.

أضاف: “ما سقتموه في مطلع بيانكم هو تصميمكم على الحوار، هو أمر جيد، إنما الشعب اللبناني كان ينتظر منكم تصورا لحلول اتفقتم عليها ولو بالحد الأدنى، عند تشكيل الحكومة، يدلل على تقارب في المواقف والتوجهات المستقبلية، لأن هذا الشعب المسكين عاش خيبات الحوارات العقيمة التي دارت خلال السنوات العشر الأخيرة، والتي لم تتوصل إلى حل عقدة واحدة من جبل الخلافات الكبيرة التي تفرقكم، والسؤال الذي أطرحه اليوم، ماذا إذا فشل الحوار الموعود، فهل يعني ذلك إفلاسا وطنيا وتجميدا للبلد حتى ينجح الحوار، ولا شيء غير الحوار، كما تقولون؟”.

وتابع: “كان الشعب اللبناني ينتظر منكم أن تخرجوا بموقف موحد من قانون الانتخابات النيابية التي تزمعون إجراءها، وألا تكتفوا بالقول “انكم ستقومون بالعمل على إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية في أسرع وقت ممكن، على أن يراعي… قواعد العيش الواحد والمناصفة ويؤمن صحة التمثيل وفعاليته لشتى فئات الشعب اللبناني وأجياله وذلك في صيغة عصرية تلحظ الإصلاحات الضرورية” كما ورد في البيان. دعوني أقر أنني لم أجد جديدا أتوقف عنده في ما سقتموه حول قانون الانتخاب ولم يرد في وثيقة الوفاق الوطني، التي أقررناها عام 1989، غير كلمة واحدة “والمناصفة”، وآمل أن لا تكون إضافة كلمة “المناصفة” المؤكدة في الدستور ووثيقة الوفاق الوطني تبريرا لقانون إنتخابي يحقق مآرب بعض تجار المذهبية والطائفية”.

وأردف: “واسمحوا لي أن أسأل الغيارى على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وبصورة خاصة على حق المسيحيين في اختيار ممثليهم، هل أنهم يسعون حقيقة إلى ذلك، أم إنهم يسعون لتكبير حصصهم وحجم أحزابهم في مجلس النواب؟ فإذا كان القصد طمأنة المسيحيين إلى غدهم، والمحافظة على حقهم في اختيار ممثليهم، فلماذا التفتيش عن الظهر الساعة الثانية بعد الظهر؟”.

وقال حرب: “جميعنا نعلم أن الدائرة الفردية المصغرة، التي يختار الناخبون فيها نوابهم، ستحقق للمسيحيين حقهم في اختيار ممثليهم المسيحيين الحقيقيين، كما ستحقق للمسلمين حقوقهم في اختيار ممثليهم المسلمين الحقيقيين، وأنه ليس من داعٍ للتفتيش عن صيغ غريبة عجيبة، لا تركب على قوس قزح كما يقولون، إلا إذا كانت الغاية الحقيقية أبعد من ذلك، وترمي إلى تركيب المحادل والبوسطات بشكل يضرب صحة التمثيل، ويعيد عدد الطوائف الذي قررنا وقف حسابه في الطائف، كأساس لانتخاب ممثلي الشعب اللبناني، كما يؤمن الإطاحة بالجميع واحتكار ساحة التمثيل في أحزابهم وتياراتهم. أليست فرنسا وانكلترا والولايات المتحدة الأميركية دولا ديمقراطية بامتياز؟ أليست هذه الدول أم الديمقراطيات الحديثة؟ وهي دول تعتمد الدائرة الفردية في الانتخابات النيابية”.

أضاف: “كفانا لفا ودوارانا. إذا كنتم راغبين بصحة التمثيل وبالمناصفة الحقيقية، وبفعالية التمثيل وبالاستقرار، فلنترفع عن أنانياتنا ورغبتنا بالاستئثار بالسلطة، ولنفسح أمام المواطنين اللبنانيين المجال الحقيقي والجدي لاختيار ممثليهم عبر اعتماد الدائرة الفردية، حيث لكل مواطن، أيا كان، وفي أي منطقة كان، وإلى أية طائفة انتمى، أن يختار ممثله في مجلس النواب، ما يزيل الهواجس ويدخل الطمأنينة الى نفوس الجميع. إن ما يدفعني إلى هذا الموقف هي تجاربنا الطويلة الفاشلة في الاتفاق على قانون ذي معايير واحدة لكل لبنان، وخوفي الأكبر أن لا تتفقوا، كما هو ظاهر من الصيغة المطاطة التي وردت في بيانكم الوزاري، والتي اعتمدتموها تفاديا للانفجار، وأن يحل موعد الانتخابات دون قانون جديد، وأن تضطروا إلى اعتماد قانون الستين، ما سيؤدي حسب ظاهر المواقف، إلى إنفجار الوضع واستحالة إجراء الانتخابات. وهذا ما لا يمكن القبول به”.

وتابع: “أما بالنسبة لقضية السلاح غير الشرعي خارج إطار المؤسسات الأمنية الشرعية، فيتبين من صيغة بيانكم، ومن تحفظ حزب القوات اللبنانية والوزير فرعون، أنكم لم تبدلوا أيا من مواقفكم المتضاربة تجاهه، وحصرتم بحثكم في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي وتحرير ما تبقى محتلا من ارض الجنوب، ولم تجرأوا حتى على إيراد كلمة واحدة عن تورط لبنانيين ممثلين في الحكومة في الحرب الدائرة في سوريا. ولقد وجدتم أنفسكم تواجهون ما واجهناه يوم تشكلت الحكومة السابقة، حين كانت الحاجة إلى تشكيل حكومة جامعة أكبر من اليوم، بالنظر للفراغ الرئاسي الذي كنا نرتقبه، فاضطررنا للتوفيق بين رأيين، الأول يرفض إدراج صيغة الجيش والشعب والمقاومة، لأن مقاومة الاحتلال واجب الدولة وحق لشعب لبنان، دون تكريس حق أحد من الأطراف اللبنانية بالمقاومة لوحده ولحسابه وباستقلالية مطلقة عن إرادة اللبنانيين الآخرين الممثلة في المؤسسات الدستورية، وبين فريق آخر مصمم على تكريس المقاومة ككيان قائم بذاته مستقل عن الدولة. يومها طرحت كحل اعتماده صيغة “التأكيد على حق لبنان واللبنانيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة” فرفض الطرح وتمسك حزب الله ما دفعنا إلى التحايل على سيبويه وتشويه اللغة العربية الصحيحة، باعتماد صيغة “التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال…” وكانت التسوية على هذه الصيغة التي تبنيتم مجددا في بيانكم الحالي”.

وأردف: “بالمناسبة، إسمحوا لي أن أشكر من شارك في هذه الحكومة، ممن وجهوا إلينا الانتقاد يوم صممنا على تحمل مسؤولية إنقاذ النظام السياسي ومؤسساته، فوافقنا على المشاركة في الحكومة السابقة مع قوى 8 آذار السابقة، ولا سيما مع حزب الله، إذ بقبولهم المشاركة مع حزب الله اليوم، أكدوا بصورة جلية واضحة صوابية موقفنا آنذاك، وأننا لم نكن مخطئين، إذ اعتبرنا أننا لا نؤمن بعزل أي فريق لبناني، ولا نقبل أن نعزل أنفسنا عن إخوتنا اللبنانيين، ولو اختلفنا بالرأي والموقف والممارسة، ولا سيما أن مشاركتنا يومها في الحكومة لم تبدل أيا من إقتناعاتنا ومواقفنا”.

وقال: “لقد تفاديتم بالكلام عن مواجهة الاعمال الارهابية ذكر الضربات الاستباقية للارهاب، خوفا من تفسير موقفكم، وكأنه موافقة على ما يقوم به ويسميه حزب الله ضربات استباقية للارهاب التكفيري في سوريا. ونحن معكم في هذا التوجه. فنحن مع حماية لبنان من أي خطر إرهابي قد يهدده، ونحن مع تطوع كل من لديه قدرات قتالية في المنظومة العسكرية الشرعية للدولة لمواجهة الإرهاب التكفيري، ولا سيما أن الجيش اللبناني يثبت، يوما بعد يوم، قدرته القتالية في ضرب هذا الإرهاب، وأن أجهزة المخابرات اللبنانية قد أثبتت أيضا فعالية كبيرة في الضرب الاستباقي لأي عمل إرهابي، وهو ما يسقط التحفظات التي تدلي بها بعض الدول الشقيقة والصديقة، وما يزيل أي التباس يعكر أية علاقة مع الدول العربية الشقيقة، فنتجنب بذلك الإحراجات الديبلوماسية مع الدول الصديقة ومع الدول الشقيقة، في إطار الجامعة العربية، ونوفر على أنفسنا الأزمات الديبلوماسية التي وترت علاقات لبنان مع دول الخليج العربية الشقيقة وهي التي لم تتقاعس يوما عن الوقوف إلى جانب لبنان في أزماته ومواجهته مع العدو الصهيوني، فدعمته سياسيا ودوليا وماديا وإعماريا”.

أضاف: “نحن مع الحكومة في “ضرورة ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية” و”اعتماد سياسة خارجية مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام “القانون الدولي حفاظا على الوطن ساحة سلام واستقرار وتلاق”. إلا أنني أسأل كيف ستتمكن الحكومة من الوفاء بهذا العهد، ولم تتفقوا على معالجة مشاركة حزب لبناني أساسي، وحزب لبناني أساسي، مشارك فيها، يخوض غمار الحرب في سوريا، مع ما لهذا الأمر من انعكاسات على السياسة الخارجية للحكومة، وبالتالي على مبدأ ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية، وعلى الحفاظ على لبنان ساحة سلام واستقرار وتلاق، وعلى تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، في وقت تحول الصراع في سوريا والمنطقة إلى صراع الأخوة العرب في ما بينهم وإلى صراع دولي وإقليمي خطير”.

وتابع: “إنطلاقا من معرفتنا جميعا بحقيقة الصراع القائم في المنطقة، وبين مكونات الحكومة من يؤيد هذا الطرف أو ذاك، أدعو الله أن يكون في عونكم، ويرشدكم إلى صيغة توحد مواقفكم، لكي تصبحوا قادرين على الإيفاء بعهدكم للشعب اللبناني”.

وأردف: “أما بالنسبة لأولويتكم في إقرار موازنة عام 2017 بعد عجزنا منذ 2006 عن ذلك، ما شكل سابقة في تاريخ الأنظمة الديمقراطية البرلمانية، وما ساعد على حصول إنفاق عشوائي في غياب أي خطة إقتصادية ومالية، وخارج إطار الرقابة البرلمانية لإنفاق الحكومات المتتالية. فنحن مع الحكومة في توجهها السليم، وسنكون من الداعمين لها في ذلك، إنما نسأل الحكومة ما هي الوصفة السحرية لحل قضية قطع حسابات السنوات الممتدة من عام 2006 إلى عام 2015 ولحل قضية الـ 11 مليار دولار وللوصول إلى الإبراء غير المستحيل ولإقرار سلسلة الرتب والرواتب؟ هل ستحلون هذه الأمور باللفلفة وطي الملفات والالتفاف على أحكام الدستور؟ أم أنكم أقنعتم مكونات الحكومة المعارضة لإقرار أية موازنة قبل قطع الحساب بتغيير موقفها والسماح بالإفراج عن مشاريع الموازنة التي سقطت بسبب موقفها السابق؟ وما الذي طرأ أو تغير للمراهنة على هذا التغيير، وكيف سيفسرون للمواطنين هذا التبدل المفاجىء في موقفهم؟.

وقال حرب: “لن استفيض في مناقشة كل بنود البيان الوزاري، ولي الكثير من الكلام، ولا سيما حول الإستراتيجية الوطنية العامة لمكافحة الفساد ورفع اليد السياسية عن الأجهزة الرقابية المعطلة… وذلك في وقت يشهد الرأي العام أمراء للفساد متربعين في مواقع السلطة، وإدارات تحولت مزارع للسياسيين والطوائف والأحزاب، وظهور ثروات مفاجئة لدى بعض الحاكمين، لا مبرر لها إلا الفساد والرشوة والمحسوبية السياسية. كما لن أستفيض في مناقشة ما ورد في بيانكم حول تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، ولم تستطيعوا إشراك أكثر من سيدة واحدة في حكومة الثلاثين وزيرا. وهل ستكون الكوتا النسائية الموعودة بنسبة 1 على 30 كما قررتم في الحكومة؟”.

أضاف: “أختم مداخلتي اليوم بالتوجه إلى الحكومة مطالبا إياها بأن تكون حكومة كل اللبنانيين، وليس فقط حكومة لمؤيديها من المواطنين، للحزبيين الممثلين في الحكومة وللمحاسيب، فاللبنانيون “سواء لدى القانون، وهم “يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات “العامة دون ما فرق بينهم” كما نصت عليه المادة /7/ من دستورنا. ولكل اللبنانيين “الحق في تولي الوظائف العامة لا ميزة لأحد على “الآخر إلا من حيث الاستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ينص عليها “القانون”، كما تنص عليه المادة /12/ من دستورنا. لقد شهدنا في المراحل السابقة ممارسات، من بعض من تولوا السلطة، ميزت بين اللبنانيين وضربت مضمون المواد ولا سيما المادتين /7 و12/ من الدستور، بحيث منح المحازب والمحسوب إمتيازات حرمت المواطنين الآخرين، ولا سيما غير المؤيدين للحاكمين، من كل حقوقهم الدستورية، وضربت الكفاءة لمصلحة المحسوبيات، ومنحت الالتزامات للمحاسيب والشركاء”.

وتابع: “لقد آن الأوان، إذا كنا صادقين في بناء دولة الحق والعدل والقانون، لكي نقلع عن هذه الممارسات، وأن نعيد لشعبنا حقوقه المسلوبة ممن يتولون السلطة، وأن يلتزم المسؤولون بمبدأ بالمساواة بين المواطنين، وقد تكون بداية عهد جديد، يحمل شعار الإصلاح والتغيير، الوقت الملائم لتغيير السياسة السائدة بدءا بأقرب الناس والمسؤولين”.

وأردف: “أما بالنسبة لموقفي من الحكومة، فإنني بالرغم من ترشيحي دولة الرئيس سعد الحريري لرئاستها، ومن رفقة النضال الوطني معا، والمخاطر التي تعرضنا لها دفاعا عما نؤمن به أيام ثورة الأرز وحركة 14 آذار الوطنية، وبالرغم من وجود أصدقاء في عداد الحكومة، أحترم وطنيتهم، وأجل تاريخهم النضالي، وأشاركهم مبادئهم، أجد صعوبة كبيرة في منح الحكومة الثقة بكل أعضائها ولا سيما في وجود بعض رموز الفساد في عدادها الذين استباحتهم السلطة خدمة لمصالحهم الشخصية والحزبية والفئوية. فضميري لن يرتاح إذا منحتهم ثقتي، وكنت أتمنى لو أستطيع تخصيص بعض الحكومة بثقتي، لما كنت ترددت بذلك، إلا أن الثقة بالحكومة بكل مكوناتها أمر أعجز عنه. إلا أنني آمل أن لا تتكرر تجربة عام 2010 حيث أسقط قسم مما سمي حكومة الوفاق الوطني الحكومية، لأن المواقف حول بعض الأساسية تضاربت، وأن تتمكنوا بعد نيل ثقة هذا المجلس بأقصر جلسة مناقشة وبأوسع مروحة من الأصوات أن تتمكنوا من الحفاظ عليها بتحقيق بعض ما التزمتم به”.

وختم: “أخيرا وبغية منح العهد الجديد ورئيسه فرصة إثبات قدرته على الوفاء بقسمه ومنح رئيس الحكومة فرصة ترجمة بيان حكومته أفعالا وإنجازات، سأمتنع عن حجب الثقة عن الحكومة كما سأمتنع عن منحها إياها، داعيا لها بالتوفيق”.

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المصدر : الوكالة الوطنية