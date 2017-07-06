حركة أمل تحيي “يوم شهيد أمل” في منطقة معوض

اقامت حركة “امل” اقليم بيروت – المنطقة الرابعة وكشافة الرسالة الاسلامية حفلا بمناسبة “يوم شهيد امل” لازاحة الستار عن النصب التذكاري لشهداء المنطقة الرابعة في باحة عاشوراء في معوض، بحضور رئيس المكتب السياسي في حركة امل جميل حايك، النائب علي بزي، رئيس المحكمة الشرعية في حركة امل السيد بشير مرتضى، رئيس بلدية الشياح ادمون غاريوس، نائب القائد العام لكشافة الرسالة الاسلامية حسين العجمي، مسؤول اقليم بيروت علي بردى على راس وفد من الاقليم، اعضاء من المكتب السياسي للحركة وقيادات كشفية وحركية ومخاتير وعوائل الشهداء.

كلمة الحركة القاها النائب علي بزي الذي اكد “انهم هم المبتدأ وهم الخبر، علمونا كيف تصان الاوطان وكيف تحفظ الكرامات، كتبوا وصيتهم بدمهم وعلمونا ما معنى ان يكون لك وطن، وعلمونا ان اصول الانتماء والالتزام الوطني يكون بإلتصاقنا بالحركة والكرامة، هم الشهداء والولادة والانطلاق وهم افواج المقاومة اللبنانية “امل”، الامام موسى الصدر اطلق المقاومة افواجا وامواجا شموعا وكوادر بعد ان تقاعص النظام الطائفي عن حماية شعبه.

اضاف “ما اجملهم واشرفهم وانبلهم، يحملون من الاسماء اطهرها، ومن الدماء انظفها، ومن الحرية ابوابها، ومن التراب كمشة نارها هم الشهداء على اختلاف اسمائهم والوانهم قدموا لنا درسا كبيرا وانموذجا رائعا كيف نكون “مؤمنين حسينيين”، التحية لكل الشهداء لكي يبقى الوطن حرا سيدا مستقلا.

ولفت الى ان الوطنية كما عبر عن ذلك الامام الصدر ليس شعارات ومكاسب، بل الوطنية انتماء وفعل ايمان والتزام والعمل في سبيل مرضاة الله والمجتمع، ولذلك نؤكد مرة جديدة انه يجب علينا ان نتنافس جميعا للحفاظ على عناصر القوى التي يتمتع فيها البلد، وفي طليعتها المقاومة، وان نعرف كيف نتفنن في صناعة الخير العام لعموم الشعب اللبناني، قدرنا ان نقرأ في كتاب واحد مسلمين ومسيحيين، وجرحنا جرح واحد ودمنا دم واحد ووطننا هو وطن واحد لبنان، وهذه هي مدرسة حركة “امل” ومدرسة الرئيس نبيه بري ان نكون امناء واوفياء على هذه المدرسة التي تحافظ على منعة وقوة لبنان بغض النظر عن الطائفة والمذهب.

وشدد على اننا لا نريد البحث عن وطن ضائع في هذه الظروف الضاغطة، ونحن مغتبطون جدا من انتصار الجيش والمقاومة والشعب في العراق وسوريا ولبنان، ولكن السؤال يجب ان يطرح على المسؤولين في المنطقة العربية ماذا بعد هذه المرحلة؟ هل هناك مشروع اخر لتفتيت المنطقة تحت حجج واهية؟ ويجب ان نكون واعين في مواجهة التحديات والتداعيات.

واضاف بزي قائلا: “ايها الاهل الكرام نوجه ايضا رسالة وفاء وحب لمؤسسة الجيش اللبناني الضامنة لامننا وسلمنا الاهلي ضد الارهابيين والتكفيريين، ونتمنى على اصوات النشاز في وطننا التوقف عن الثرثرة والسجالات بحق هذه المؤسسة، وهي ادرى من الجميع على اعراض ومصالح مجتمعنا ووطننا، وفي هذه المناسبة نؤكد ضرورة الحفاظ على الاستقرار الامني والسياسي في البلد، ويجب تفعيل عمل المؤسسات الدستورية لا سيما السلطة الام سلطة مجلس النواب، ولا يتوهم احد على الاطلاق ان الفترة بين 20 حزيران حتى ايار المقبل هي فترة ضائعة بل هي فترة لتعويض ما فات من قوانين ومشاريع واولها اقرار سلسلسة الرتب والرواتب التي تطال المؤسسة العسكرية والمعلمين والموظفين، ونحن لن نألوا جهدا حتى اقرار السلسلة والموازنة.

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المصدر : NBN