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حركة أمل تنعى الشيخ محسن ال سبيتي

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حركة أمل تنعى الشيخ محسن ال سبيتي

اصدرت قيادة حركة امل بيانا نعت فيه وفاة سماحة  العلامة الشيخ محسن ال سبيتي وقد جاء في بيان النعي :

عن الإمام الصادق (ع) : ” إذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة، لا يسدها شيء إلى يوم القيامة “

بتسليم كامل و رضى عظيم بقضاء الله و قدره ، تنعى حركة امل الى جماهيرها والى المسلمين عامة واللبنانيين وابناء جبل عامل خاصة وفاة رفيق من رفاق  درب سماحة اﻻمام القائد السيد موسى الصدر في مسيرته الجهادية اﻻنسانية ، سماحة  العلامة الشيخ محسن آل سبيتي العاملي .
ان حركة امل قيادة ومجاهدين تتوجه من اسرة العالم الراحل  ومن المجلس اﻻسﻻمي الشيعي اﻻعلى بأحر التعازي سائلة المولى العزيز القدير ان يلهمنا واياهم الصبر والسلوان ويسكن الراحل الفسيح من جناته الى جوار الشهداء والصديقين
  لفقيد العلم والعلماء الرحمة في الرضوان
و لكم عظيم الأجر و الثواب .

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المصدر : NBN

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